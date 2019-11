Shildt y Baldelli, Managers del Año en 1ra campaña completa

NUEVA YORK (AP) — Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, y Rocco Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, se hicieron acreedores a los premios para el Manager del Año, tras sus primeras temporadas completas en las Grandes Ligas.

Shildt consiguió el galardón en la Liga Nacional, tras superar a Craig Counsell, de los Cerveceros de Milwaukee, quien obtuvo más votos a primer lugar por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, que anunció los resultados el martes. El piloto de San Luis recibió más votos a segundo puesto y apareció en más papeletas.

Al conocer que se le entregaría el trofeo, Shildt derramó algunas lágrimas. Dijo que estaba muy sensible, pues su madre había fallecido el miércoles pasado.

“Mi mamá era un ser notable”, destacó. “Aprecio el tiempo que ella y mi papá invirtieron en mí. Ella se ponía sentimental, al saber que era probable que no estuviera aquí. Yo le dije: ‘¿Sabes?, tú sabrás el resultado antes que yo. No he asimilado esto todavía, y no sé si algún día lo haré”.

Shildt reemplazó a Mike Matheny como piloto de los Cardenales durante la temporada de 2018. Desde entonces, San Luis ha figurado entre los mejores equipos de las Grandes Ligas.

Ganó 91 juegos y se apoderó de la corona en la División Central de la Nacional esta campaña, con lo que cortó una ausencia de tres años en la postemporada.

El manager de 51 años se convirtió en el primer galardonado que jamás jugó pelota profesional en nivel alguno. La semana pasada, los Cardenales le otorgaron una extensión contractual hasta la temporada de 2022.

Mike Snitker, de los Bravos de Atlanta, quedó tercero en la votación, un año después de llevarse el premio. Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, se ubicó en el cuarto sitio, mientras que el puertorriqueño Dave Martínez quedó quinto.

Aunque Martínez terminó conquistando la Serie Mundial con los Nacionales de Washington, la votación se realizó antes del inicio de la postemporada.

En la Liga Americana, Baldelli superó por un estrecho margen a Aaron Boone, de los Yanquis de Nueva York. Ambos recibieron 13 votos a primer lugar. Sin embargo, Baldelli acaparó más votos a segundo puesto, tras su primer año en el cargo.

A sus 38 años, Baldelli es el manager más joven que haya obtenido el galardón.

Dirigió a un equipo que ganó 78 juegos en 2018, y lo guio a 101 victorias y al gallardete en la División Central de la Liga Americana. Trabajó estrechamente con la gerencia, enfocada en el análisis avanzado, lo que constituyó un cambio respecto de su antecesor Paul Molitor, quien obtuvo el premio en 2017.

“Realmente no hay una receta”, comentó Baldelli. “Uno ciertamente aprovecha los recursos que están aquí, la gente en la que uno confía. Uno se base en estas personas en muchos aspectos. Lo hice de muchas maneras diferentes”.

Minnesota repuntó e impuso un récord de las Grandes Ligas al conectar 307 jonrones.

