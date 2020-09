Siboldi niega que el Cruz Azul se haya confiado ante el Atlas

Guadalajara (México), 5 sep (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, negó este sábado que haya habido exceso de confianza de sus jugadores en la derrota 1-0 ante el Atlas en el torneo Apertura 2020.

'Dijimos en la semana que no íbamos a ganar un partido con la presencia de la camiseta o la posición en la tabla, había que trabajarlo, tener la paciencia para tener las opciones de gol, hoy no estuvimos finos, pero exceso de confianza no hubo', aseguró Siboldi en una videoconferencia.

Cruz Azul cayó ante el Atlas en un partido en el que los visitantes no encontraron la manera de superar a un rival bien plantado.

Siboldi reconoció que el Atlas fue superior y supo hacer su juego, mientras que Cruz Azul tuvo un buen desempeño defensivo pero dejó pasar oportunidades de gol.

'No tuvimos opciones claras de gol en nuestra portería, después tuvimos control del juego nos falta en el último tercio y ahí vamos a enfocarnos para generar esa profundidad que nos está faltando para concretar', advirtió.

La 'Máquina' descendió al tercer lugar del torneo con 16 puntos de 24 posibles con cinco partidos ganados, uno empatado y dos perdidos.

Siboldi aseguró que el equipo debe trabajar la precisión y la contundencia; aseguró que haber perdido un partido no es alarmante, pero sí deja enseñanzas al equipo.

'Partidos en los que se te meten atrás y no te dejan espacios, no son fáciles, pero el equipo sabe qué rivales nos van a jugar así y van a tratar de sacar el resultado de esa manera. Debemos buscar las formas y la capacidad y el talento que tiene el equipo', concluyó.

El Cruz Azul recibirá el próximo miércoles al Pachuca en la fecha nueve del Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes 2020.EFE