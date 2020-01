Sismo de magnitud 7,7 remece Cuba y Jamaica

LA HABANA (AP) — Un sismo de magnitud 7,7 remeció el sur de Cuba y el noroeste de Jamaica el martes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor tuvo su epicentro 125 kilómetros (77 millas) al norte-noroeste de Lucea, Jamaica, a las 2:10 p.m. (1910 GMT), y a unos 10 kilómetros (6 millas) de la superficie.

Hasta el momento no se han reportado daños o personas lesionadas.

El sismo se sintió bastante en Santiago, la ciudad más grande en el extremo este de Cuba, de acuerdo con Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro cultural en el centro de esta localidad.

“Estábamos sentados y sentimos moverse las sillas. Sentimos los ruidos de que se movió todo”, relató la mujer. Guerrero indicó que al parecer no se dañó el centro de la ciudad colonial.

“Se sintió muy fuerte, pero parece que no ha pasado nada”, dijo la mujer The Associated Press.

En un inicio, el USGS reportó una intensidad de 7,3.