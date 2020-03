$!Soda Stereo pospone el resto de su gira por coronavirus

NUEVA YORK (AP) — Soda Stereo anunció el viernes la postergación los próximos conciertos de su gira “Gracias totales” debido a las restricciones sanitarias impuestas en múltiples países por el brote del coronavirus.

“Como es de público conocimiento, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al coronavirus 2019 (COVID-19), dijo la emblemática banda de rock argentina en su sitio web. “Ante esta situación de fuerza mayor queremos cuidar a nuestro público, artistas y equipo de trabajo, y cumplir con las medidas que están tomando los gobiernos de la región”.

El anuncio era de esperarse tras los recientes cierres de establecimientos culturales y cancelaciones de eventos masivos alrededor del mundo.

Entre las actuaciones suspendidas de la banda están las del 18 de marzo en Asunción, el 21 y 22 en Buenos Aires; 18 de marzo en La Romana, República Dominicana; 2 de abril en San José de Costa Rica y 4 de abril en Panamá.

Asimismo, se verían afectadas sus presentaciones de abril en Estados Unidos, en Nueva York, Miami, Houston y Los Ángeles. Al igual que su concierto de cierre programado para el 14 de mayo en Santiago de Chile.

La banda dijo el viernes en su misiva que en las próximas semanas estarían informando las nuevas fechas de estos conciertos.

“Gracias totales” _ la primera gira de Soda Stereo sin su difunto vocalista Gustavo Cerati, y también la primera desde su gira de reunión de 2007, una década después de haberse separado _ comenzó el 29 de febrero en Bogotá y pasó por Lima antes de llegar a México, donde se presentó ante miles de personas en Tijuana, Guadalajara y, el jueves por la noche, en la Ciudad de México.

Sus miembros sobrevivientes, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti, no harían declaraciones de momento, indicó su publicista. Pero en una entrevista telefónica con The Associated Press tras su presentación en Lima, Alberti respondió a una pregunta sobre cómo estaban afrontando la situación del virus, que aún no había llevado a cambios de agenda dentro del mundo del espectáculo en América Latina.

“Mira, estamos tratando de tener el cuidado lógico. También hay que entender qué es lo que pasa, toda la mala información que hay. Todavía falta mucho para que esto se declare un problema realmente serio. Sí hay que tener cuidado. Entonces entre el ‘sí hay que tener cuidado’ y la dimensión de lo que va a suceder o lo que puede suceder, todavía no se tiene idea”, dijo entonces el músico.

“Pero bueno, hay que tomar precauciones, entonces tomamos las medidas lógicas del caso y sin asustarnos porque la verdad que creemos que todavía no tenemos esa locura y no tenemos que entrar ni nosotros ni el público en la locura extrema de lo que se está viviendo”, agregó.

Para la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus sólo provoca síntomas moderados, como fiebre y tos. En algunas personas, en particular adultos mayores y gente con problemas de salud preexistentes, puede causar enfermedades más graves como neumonía.

Casi todos se recuperan del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, aquellos con síntomas leves se recuperan en alrededor de dos semanas, mientras que quienes presentan un cuadro más grave podrían tardar de tres a seis semanas en recuperarse.

“Gracias totales” es un espectáculo ambicioso que reúne a Alberti y Bosio con Cerati en el escenario a través de videos del cantante. También cuenta con 14 músicos invitados _ algunos en persona, otros en video _ que incluyen a Juanes, Mon Laferte, Rubén Albarrán, Andrea Echeverry, León Larregui, Draco Rosa y Gustavo Santaolalla, además del hijo de Cerati, Benito.

Alberti contó que ese primer reencuentro con el público en Bogotá fue “realmente muy emocionante, más entendiendo que fue un show de muchísimo tiempo de preparación”. Estaba deseoso de seguir adelante con el recorrido, que aseguró sería “la última vez que podrán ver a los tres (miembros de Soda) arriba de un escenario, aunque de una forma virtual”.

Cerati murió en 2014 en Buenos Aires a los 55 años. Había pasado cuatro años en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) durante un concierto en Venezuela.

Soda Stereo se fundó en la capital argentina en 1982 y se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock en español, con álbumes como “Sueño Stereo”, “Rudo blanco”, “Dynamo” y su clásico MTV Unplugged “Comfort y música para volar”, y canciones como “De música ligera”, “En la ciudad de la furia” y “Persiana americana”.

___

The Associated Press recibe apoyo para su cobertura de salud y ciencia del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo su contenido.

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como http://twitter.com/sigalratner.