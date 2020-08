Soler: 'Intenté conectar con la escapada definitiva, pero iban muy rápido'

Niza (Francia), 30 ago (EFE).- El español Marc Soler (Movistar) quiso ser protagonista en la última subida de la tercera etapa y trató de conectar con la escapada definitiva en el grupo de Alaphilippe, pero se encontró con un ritmo muy elevado, tanto en cabeza como en el grupo perseguidor.

'He intentado salir al final de la subida, pensando que podría estar cerca de Hirschi, Alaphilippe y Yates y luego conectar, pero todo iba muy rápido, tanto delante como en el pelotón, y no he podido conectar. Luego en la bajada me he quedado mal colocado, he perdido algún metro y una vez que hemos llegado a zona de carretera más ancha no he podido reconectar con el grupo de Valverde y Enric Mas', señaló.

A pesar de las molestias por la caída de la víspera, Soler quiso probarse para eliminar dudas.

'Después de un golpe como el de ayer, con esas dos caídas -una en un tramito de bajada y otra, la más dura, a falta de 3 km-, la cabeza sufre y quería quitarme las dudas lo más pronto posible, y qué mejor que probarlo', dijo.

Marc Soler llegó a meta con un minuto de retraso sobre el grupo de favoritos, pero al menos pudo celebrar el hecho de haber terminado en Niza sin molestias.

'La verdad es que por la mañana me dolía bastante la rodilla, pero con el paso de los kilómetros me ha ido molestando menos y he acabado el día casi sin molestias. Se ha ido rápido todo el día y esas fuerzas que me han restado las caídas de ayer quizás hayan pasado factura, pero aun con ello y pese a haber cedido ese minuto en meta, estoy contento con las sensaciones', afirmó. EFE