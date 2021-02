Sorpresas de los Globos: Kate Hudson nominada, Spike Lee no

Lo único predecible de los Globos de Oro es su imprevisibilidad. Y la Associación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga estos premios, exageró con el caos este año tan extraño en el que las nominaciones fueron anunciadas incluso antes de que cerrara el periodo de elegibilidad (28 de febrero), lo que quiere decir que algunas de las cintas y actuaciones nominadas no se han estrenado siquiera. Técnicamente, desairaron toda una categoría al saltarse por error la de mejor actriz de reparto.

Desde una película con Kate Hudson de la que nadie ha escuchado hasta la incómoda omisión de Spike Lee, aquí algunas de las mayores sorpresas y desaires en la lista de candidatos publicada el miércoles.

¿KATE HUDSON ESTUVO EN UNA PELÍCULA?

Difícilmente encontrarás a alguien que no se haya sorprendido al escuchar el nombre de Kate Hudson entre las candidatas a mejor actriz. El columnista de The Hollywood Reporter Scott Feinberg incluso tuiteó que “literalmente no había escuchado nunca” de esa película. La cinta, “Music”, es un drama de fantasía musical con Hudson, Leslie Odom Jr. y Maddie Ziegler que marca el debut de la estrella pop Sia como directora. También fue nominada a mejor película musical o de comedia, y apenas se estrena la próxima semana en Estados Unidos.

EL DESAIRE A SPIKE LEE

Los hijos de Spike Lee fungirán como embajadores en la ceremonia de los Globos de Oro pero, en un giro inesperado, su padre no asistirá al evento... o al menos no como nominado. Se anticipaba que el aclamado drama de Lee sobre la Guerra de Vietnam “Da 5 Bloods” (“5 sangres”) fuera nominado en varias categorías: mejor película, dirección, actor para Delroy Lindo o actor de reparto para Chadwick Boseman, quien murió el año pasado. Boseman fue reconocido, sin embargo, por “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”).

ANDRA DAY Y TAHAR RAHIM

Tanto Andra Day como Tahar Rahim fueron nominados por películas que no se han estrenado: “The United States vs. Billie Holiday” y “The Mauritanian”. Aunque Rahim ha sido ampliamente elogiado por su interpretación del detenido en Guantánamo Mohamedou Ould Slahi, “Billie Holiday” de Lee Daniels no ha sido aún reseñada por la prensa especializada.

PACINO SÍ, STREEP Y HANKS NO

A la Asociación de la Prensa Extranjera le encanta distinguir a los grandes artistas, pero este año tomó algunas decisiones sorpresivas, como dejar fuera a Tom Hanks en su aclamada actuación en “News of the World” y a la 32 veces nominada Meryl Streep, quien pudo haber figurado por “Let Them All Talk” o incluso “Prom” (“El baile”), lo cual habría sido un insulto excepto por el hecho de su compañero de elenco James Corden sí fue nominado por esa película. Al Pacino, en tanto, quedó en la lista con una serie de Amazon casi imposible de ver: “Hunters”.

BORAT BRILLA EN LOS GLOBOS

Podemos reírnos de la nominación de Corden por “Prom”, pero pese a todo el caos la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood también tomó algunas decisiones inspiradoras, como reconocer a “Borat Subsequent Moviefilm” con tres candidaturas: mejor película musical o de comedia; mejor actor, para Sacha Baron Cohen, y mejor actriz, para Maria Bakalova.

¿QUÉ ES UNA PELÍCULA, DESPUÉS DE TODO?

Las nominaciones a los Globos de Oro también pudieron a prueba nuestro entendimiento de lo que constituye una película, con algunas categorizaciones y nominaciones interesantes como colocar la serie de películas de antología de Steve McQueen “Small Axe” en las categorías televisivas. Ni siquiera distinguieron que el proyecto específico de John Boyega era parte de la nominación, simplemente lo acreditaron por “Small Axe”. Para cualquier interesado, Boyega protagoniza “Red, White and Blue”, actualmente disponible en Amazon Prime Video. La filmación del musical de Broadway “Hamilton” en Disney+, en tanto, era elegible en las categorías de cine y recibió dos nominaciones. Pero no esperen que vaya más allá de eso; no es elegible para los Oscar.