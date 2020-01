“Soy mejor que eso”: Serena cae ante Wang en Australia

Tras años mostrándose firme en los momentos más complicados, Williams no hizo suficiente para evitar algunos servicios dubitativos y otros errores que provocaron eliminación más temprana en Melbourne Park en 14 años luego de caer por 6-4, 6-7 (2), 7-5 ante la china Wang el viernes.

“Era optimista de que podría ganar. Pensé ‘Ok, ahora a terminar esto’. Sinceramente, no pensé que iba a perder este partido”, dijo Williams sobre su mentalidad luego de forzar el tercer y definitivo set.

Tras reconocer el trabajado de su rival, la tenista estadounidense se mostró crítica consigo misma por no jugar lo suficientemente bien para avanzar.

“No devolví como Serena. Sinceramente, si fuésemos honestos con nosotros mismos, yo perdí ese partido”, declaró. “No puedo jugar así. Literalmente no puedo hacerlo de nuevo. No es profesional. No está bien”.

“Soy mejor que eso”, añadió Williams, que recorrió el largo camino a los vestuarios cargada con sus dos mochilas mientras Wang concedía la entrevista del ganador sobre la pista del Rod Laver Arena.