$!Suben ganancias de Sony gracias a ventas ligadas a película

TOKIO (AP) — Las ganancias de Sony en el período abril-junio aumentaron 9% a 211.800 millones de yenes (1.900 millones de dólares) gracias a ventas asociadas con la película animada “Demon Slayer”.

Las ventas se incrementaron en 15% a 2,26 billones de yenes (20.700 millones de dólares) gracias al buen desempeño de su negocio de música por streaming y la gran demanda de cámaras digitales, sensores de imágenes y la consola de videojuegos PlayStation 5, informó la empresa el miércoles.

En el mismo trimestre del año pasado, la empresa con sede en Tokio registró ganancias de 193.600 millones de yenes. El pronóstico para el año de Sony Corp. subió de 660.00 millones de yenes (6.000 millones de dólares) a 700.000 millones de yenes (6.400 millones de dólares).

La cifra, aunque mayor, sigue siendo inferior a la ganancia de 1 billón de yenes obtenida el año fiscal previo, cuando muchas personas, confinadas en sus casas debido a la pandemia del coronavirus, pasaron el tiempo jugando videojuegos.

La consola PlayStation 5 salió al mercado a fines del año pasado antes de la época navideña, a un precio de 500 dólares por unidad. Ha sido mayor la demanda que la oferta, por lo que en muchos lugares ya no se consigue. Un total de 2,300 millones de consolas de PlayStation 5 fueron vendidas en el lapso abril-junio.

Entre las producciones musicales de Sony más vendidas en ese período están “Fine Line” por Harry Styles y “Singles: Sun Goes Down, Montero (Call Me By Your Name)” por Lil Nas X. En Japón, Nogizaka46 tuvo buenas ventas.

En cuanto a películas, “Peter Rabbit 2: The Runaway” y “The Unholy” fueron grandes éxitos, aunque hubo otros estrenos que se vieron demorados debido a la pandemia.

