Suspenden elecciones en Dominicana por falla informática

SANTO DOMINGO (AP) — Las elecciones municipales que estaban pautadas para celebrarse este domingo en República Dominicana fueron suspendidas tras fallar el software que utilizan los equipos del sistema de votación automatizada.

El proceso electoral inició a las siete de la mañana, y fue suspendido tres horas más tarde tras los reclamos y denuncias de un grupo de partidos de oposición, que informaban que sus candidatos y sus partidos, no figuraban en la boleta electrónica.

Tras una reunión entre el pleno de la Junta Central Electoral, y los delegados de los diferentes partidos que componen el sistema electoral dominicano, Julio Cesar Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), informó la decisión de suspender las elecciones, tras entender que el problema afectó a cerca del 50 por ciento de los recintos que utilizan el voto automatizado.

“La boleta, en más o menos la mitad de esas mesas, no subió, no se conformó completa, sin una boleta que no esté completa para todos los partidos, esa elección no se puede celebrar, por razones elementales”, explicó Castaños Guzmán.

El organismo electoral desconoce las razones de esta falla, y anunció que realizará una investigación para determinar si hubo o no intencionalidad.

Ante la situación, algunos partidos de oposición reclaman que para un próximo proceso electoral, se desestime el sistema automatizado, y se vuelva a votar con boletas de papel.

“Manifestamos nuestra profunda indignación por los acontecimientos que han derivado en la suspensión de las elecciones municipales convocadas constitucionalmente para el día de hoy. Constituye un hecho sin precedentes y un grave atropello a los derechos democráticos que los dominicanos no hayamos podido ejercer libremente el derecho a elegir y ser elegidos”, expresó Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal partido opositor.

En los próximos días, el órgano electoral y los partidos políticos se reunirán para acordar una nueva fecha para las elecciones municipales.

En República Dominicana las elecciones municipales se realizan el tercer domingo de febrero de cada cuatro años, y las presidenciales y congresuales el tercer domingo del mes de mayo en igual periodo.

El sistema de votación automatizado es una novedad en el país, y decidió aplicarse en 17 municipios de 158 y el Distrito Nacional.