$!Suspenden licencia de Giuliani por mentir sobre elecciones

NUEVA YORK (AP) — Un tribunal de apelaciones de Nueva York suspendió el jueves la licencia de Rudy Giuliani para ejercer la abogacía en el estado porque hizo declaraciones falsas al intentar que las cortes anularan la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

Un comité disciplinario de abogados le había pedido a la corte que suspendiera la licencia de Giuliani sobre la base de que violó las normas de conducta profesional al promover teorías de que los comicios fueron robados por medio de un fraude.

El tribunal estuvo de acuerdo y dijo que la suspensión debería ser efectiva inmediatamente, a pesar de que los procesos disciplinarios aún no concluyen, porque hubo una “amenaza inmediata' al público.

“La gravedad de la mala conducta indiscutida del acusado no puede ser sobreestimada”, escribió el tribunal. “Este país está siendo destrozado por los continuos ataques a la legitimidad de las elecciones de 2020 y de nuestro presidente actual, Joseph R. Biden”.

“El sello distintivo de nuestra democracia se basa en elecciones libres y justas. Las declaraciones falsas destinadas a fomentar la pérdida de confianza en nuestras elecciones y la consiguiente pérdida de confianza en el gobierno generalmente dañan el funcionamiento adecuado de una sociedad libre”, agregó.

Trump dijo que la suspensión tenía motivos políticos y era “una cacería de brujas”, mientras que Giuliani manifestó en su programa radial que se trata de una “infamia”. El fallo de la corte, dijo, se basó en rumores y “podría haber sido escrito por el Comité Nacional Demócrata”.

“El colegio de abogados debería darme un premio”, les dijo Giuliani a los escuchas en WABC-AM. “Defendí a un cliente impopular. Me han amenazado de muerte Me han quitado una buena parte de mis ingresos. He perdido amigos por esto”.

“Esto está ocurriendo para hacerme callar”, añadió. “Quieren que Giuliani se calle”.

El fallo, firmado el jueves, impedirá que Giuliani represente a sus clientes como abogado. La corte falló que, en representación legal de Trump, Giuliani “comunicó declaraciones demostrablemente falsas y engañosas a los tribunales, los legisladores y la gente en general”.

Giuliani, exalcalde de Nueva York y esfiscal de Manhattan, ha dicho que la investigación sobre su conducta violó su derecho a la libertad de expresión garantizado en la Primera Enmienda constitucional y que no hizo declaraciones falsas a sabiendas.

El tribunal rechazó sus argumentos al señalar que en Pensilvania, Giuliani no “proporcionó ni una pizca de evidencia de ninguna de las cifras variables y tremendamente incongruentes de muertos que según él votaron en Filadelfia durante las elecciones presidenciales de 2020″.

“Las declaraciones falsas diseñadas para fomentar una pérdida de confianza en nuestras elecciones y que resultan en una pérdida de confianza en el gobierno generalmente dañan el funcionamiento adecuado de una sociedad libre”, dice el fallo.

Las suspensiones interinas a menudo son precursoras de una suspensión definitiva de la licencia, pero usualmente están “reservadas para abogados que cometen un delito”, dijo Bruce Green, un exfiscal federal que dirige el Louis Stein Center for Law and Ethics en la Facultad de Derecho de la Universidad Fordham. “Raramente son emitidas en casos de abogados que mienten”.

Aun así, Giuliani podrá apelar la suspensión e incluso convocar a testigos dentro de su apelación, un proceso que pudiera llevarse meses. Los abogados de Giuliani dijeron que esperan que su cliente recupere su licencia “una vez que el asunto sea examinado plenamente en una audiencia”.

Giuliani fue el portavoz principal de las mentiras propagadas por Trump después de las elecciones de 2020, cuando de pie en una conferencia de prensa en Filadelfia, el mismo día en que Biden fue declarado oficialmente el ganador, dijo que responderían a lo que él calificó era una conspiración enorme de los demócratas.

Las mentiras sobre una supuesta manipulación de las elecciones de 2020 coadyuvaron a que una multitud de simpatizantes de Trump asaltasen el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, en un intento infructuoso por evitar la certificación de la victoria del presidente Biden. Desde entonces, los republicanos han utilizado esa mentira para impulsar leyes del voto más estrictas en todo el país.