$!Tesla entra al mercado de las pickups, con modelo eléctrico

El muy publicitado lanzamiento de la camioneta pickup de Tesla se salió del guion la noche del jueves cuando la supuesta ventanilla irrompible se hizo añicos al golpe de una enorme bola de metal.

La fallida maniobra, que está entre los primeros lugares de lanzamientos vergonzosos en la industria automotriz, fue justo después de que el director general Elon Musk se jactara de la fortaleza del “cristal Tesla blindado” en la “cibercamioneta” con forma de cuña.

Con Musk sobre un escenario en el área de Los Ángeles, el director de diseño de Tesla, Franz von Holzhuasen, lanzó una pelota de metal del tamaño de una softball a la ventanilla del lado del conductor para demostrar la fortaleza del cristal, que Musk llamó “cristal de metal transparente”. Se hizo añicos.

“Oh, mi... Dios”, dijo Musk, pronunciado una grosería. “Quizás eso fue demasiado fuerte”.

Lo intentaron por segunda ocasión del lado del pasajero, que se estrelló.

“Por lo menos no lo atravesé. Es lo bueno”, fue la respuesta ingeniosa de Musk.

La falla ensombreció el elegante lanzamiento de la camioneta en el que algunos analistas destrozaban su diseño. La pickup, un triángulo cubierto de acero inoxidable, se parece a la muy denostada Pontiac Aztek SUV vendida por General Motors a principios de los 2000.

A los inversores aparentemente no les gustaron los trucos en la camioneta con diseño futurista, cuyo objetivo es asegurar un lugar en uno de los nichos más rentables del mercado automotor estadounidense. Las acciones de Tesla cayeron casi 6% para la tarde del viernes.

En los últimos años, dichas tretas publicitarias han sido comunes en los muy ensayados lanzamientos de la industria automotriz. Pero ha habido algunos percances vergonzosos. A principios de este año, en un salón del automóvil en Detroit, el concepto de una SUV eléctrica Infiniti no salió a tiempo para su develación porque no lograron encenderla y la compañía no pudo sacarla al escenario.

Quizás el fracaso más famoso sucedió en Detroit en 2008, cuando Chrysler presumió la nueva pickup Ram arreando ganado afuera del centro de convenciones, pero algunos de los animales comenzaron a aparearse y desviaron la atención del vehículo.

“Lo puedes ensayar 100 veces, pero la 101 es cuando lo haces frente al público y fracasa”, dijo Bub Liebler, quien fue director de mercadeo y comunicaciones en Chrysler de 1980 a 2001.

Musk dijo que la cibercamioneta costará desde 39.900 dólares, pero una versión trimotor más larga tendrá un precio base de 69.900. La batería tendrá una autonomía de entre 402,3 kilómetros (250 millas) y más de 805 kilómetros (500 millas), y podrá remolcar 6,350 kilos (14.000 libras). Tesla dijo que la camioneta pasará de 0 a 60mph (97 km/h) en 2,9 segundos.