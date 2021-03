Texas: 3 muertos tras tiroteo afuera de apartamentos

HOUSTON (AP) — Tres personas murieron, incluidos dos de 18 años, luego de que dos hombres abrieran fuego contra un grupo de personas afuera de un complejo de apartamentos en Houston, dijeron las autoridades el jueves.

El tiroteo ocurrió el miércoles por la noche en un estacionamiento, dijo la policía. Dos hombres en un sedán dorado o marrón discutieron con cinco personas que estaban afuera del complejo alrededor de las 11 de la noche.

Los hombres se fueron, pero regresaron unos 10 o 15 minutos más tarde y abrieron fuego “completamente sin provocación”, dijo el comandante de la policía de Houston, David Angelo, a la estación de televisión KTRK.

Fallecieron dos jóvenes de 18 años y un hombre de unos 40, dijo Angelo. Otra persona resultó herida, pero se espera que sobreviva, mientras que la quinta persona del grupo no resultó herida, dijo.

“Es simplemente una pérdida de vidas sin sentido. Me enoja. Me entristece que esto esté sucediendo en esta comunidad. La violencia con armas de fuego sigue aumentando, no solo en Houston, también en todo el país, por lo que debemos hacer un mejor trabajo como comunidad, como sociedad, para controlar esta violencia”, agregó el oficial.

Los dos sospechosos huyeron después del tiroteo y la policía aún no tiene una descripción clara de ellos, dijo.