“The Farewell” y Adam Sandler triunfan en los Premios Spirit

SANTA MONICA, California, EE.UU. (AP) — El drama familiar de Lulu Wang “The Farewell” (“La despedida”) se impuso como mejor película en los Premios Spirit del Cine Independiente, mientras que Adam Sandler y los hermanos Safdie fueron galardonados por “Uncut Gems” (“Diamantes en bruto”).

La victoria del sábado de “The Farewell” fue sorpresiva, pero también un final apropiado para los Premios Spirit que exaltó a las mujeres cineastas y presentó una lista de nominados mucho más diversa que la de los Premios de la Academia. Wang hizo mención a la falta de directoras nominadas al Oscar en su discurso.

“Ustedes no tienen que alentar a las mujeres. Hay muchas mujeres hacienda cine, estudiando cine', dijo Wang. 'Lo que las mujeres necesitan es simplemente trabajo. ¡Que les den un empleo!”

Los Spirit, entregados en una carpa frente a la playa en Santa Mónica, California, el día antes de los Oscar, suelen divergir ampliamente en tono de la otra ceremonia más formal del fin de semana realizada en Los Ángeles. Pero los ganadores — incluyendo “Moonlight” (“Luz de luna”), “Spotlight' (“En primera plana”) y “Birdman” — a menudo han coincidido.

Sin embargo, como en años más recientes, los Spirit apenas se solaparon con los Premios de la Academia esta ocasión. “The Farewell” fue completamente desairada por la academia, que en vez postuló épicas de mayor presupuesto como “1917”, “Once Upon a Time ... in Hollywood' (“Había una vez en Hollywood”) y “The Irishman” (“El irlandés”). Los Spirit, la principal ceremonia de premios del cine independiente, solo admiten películas con presupuestos menores de 22,5 millones de dólares.

“The Farewell” también le mereció el premio a la mejor actriz de reparto a Zhao Shuzhen, la abuela ('Nai Nai') en el filme. Muchos anticipaban que la ganadora sería Jennifer López por 'Hustlers' (“Estafadoras de Wall Street”). Wang dijo que Shuzhen, una actriz china, no pudo asistir debido a las restricciones de viaje por el coronavirus.

El estudio A24 dominó los Spirit, con trofeos para “The Farewell”, “Uncut Gems” y “The Lighthouse” (“El faro”). “Uncut Gems” recibió tres galardones, incluyendo a mejor actor para Sandler, mejor director para Josh y Ben Safdie, y mejor edición.

Sandler, quien recibió una ovación de pie, comparó su “desaire” en los Oscar con perder el premio al chico más guapo en la escuela secundaria. Pero sí ganó el premio a la mejor personalidad, un honor que comparó con su Spirit.

“Al ver a mi alrededor en esta sala, me doy cuenta de que los Premios Spirit del Cine Independiente son el Premio a la Mejor Personalidad”, bromeó Sandler. En referencia a los nominados al Oscar, dijo: “Su belleza de desvanecerá con el tiempo, mientras que nuestra personalidad independiente brillará por siempre”.

Sólo una favorita al Oscar estuvo entre los actores postulados al Spirits: Renee Zellweger, quien ganó por su interpretación de Judy Garland en “Judy”. “Salud en su honor desde la playa, señora Garland”, dijo Zellweger.

Y solo una cinta nominada al Oscar a la mejor película competía por el máximo honor en los Spirit: “Marriage Story' (“Historia de un matrimonio”) de Noah Baumbach. Recibió el premio al mejor guion, de Baubmach, además del honor al mejor elenco: el Premio Robert Altman.

Baumbach le agradeció al director de “Parasite” (“Parásitos”) Bong Joon Ho — un posible ganador el domingo — por no haber sido nominado a mejor guion. (Aunque es una de las películas favoritas en los Premios de la Academia, “Parasite” ganó un solo premio Spirit: el de mejor película internacional).

En su segundo discurso de la tarde, Baumbach desestimó la idea de que el cine independiente y los Premios Spirit estén en “las ligas menores”.

“Para mí las películas que estamos celebrando aquí hoy, esas son las películas”, dijo Baumbach. “Son tan grandes como cualquiera”.

Mientras que este año sólo hay una nominada de color entre los actores postulados al Oscar, los candidatos al Spirits — que incluían a Alfre Woodard ('Clemency'), Octavia Spencer ('Luce'), Taylor Russell ('Waves') y Jonathan Majors ('The Last Black Man in San Francisco') — fueron notablemente más diversos. Todas las nominadas a mejor actriz de reparto eran de minorías.

Asimismo, las realizadoras Alma Har’el, por “Honey Boy”, y Lorene Scafaria, por “Hustlers”, estaban postuladas al Spirit a la mejor dirección. Los Oscar, en cambio, nominaron sólo hombres por 87ma ocasión.

Olivia Wilde ganó mejor ópera prima por su comedia escolar “Booksmart”. También se entregó una beca recientemente creada para directoras con cierta trayectoria, el Premio Bonnie, a Kelly Reichardt ('Wendy and Lucy', “First Cow”).

El premio al mejor documental fue para “American Factory”. Willem Dafoe ganó mejor actor de reparto por “The Lighthouse”, que también le mereció un premio a Jarin Blaschke por la cinematografía.

El foco se posó sobre parejas de cineastas en los Spirit. “Little Women” (“Mujercitas”) de Greta Gerwig no era elegible, pero su compañero, Baumbach, le agradeció desde el escenario.

“Aunque hizo una película demasiado cara para los Premios Spirit, ella no es menos independiente que cualquiera aquí”, dijo.

La victoria de Wang, en tanto, llegó un año después de que su novio, Barry Jenkins, ganara el Spirit a la mejor película por “If Beale Street Could Talk” (“Si la colonia hablara”).

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.