$!'The Invisible Man' encabeza taquillas tras buenas críticas

LOS ÁNGELES (AP) — El thriller protagonizado por Elisabeth Moss 'The Invisible Man' aprovechó una ola de buenas críticas para encabezar las recaudaciones el fin de semana.

Universal Pictures estimó el domingo que la película del escritor y director Leigh Whannell ganó 29 millones de dólares en los cines norteamericanos. A nivel internacional, recaudó 20,2 millones adicionales.

“The Invisible Man” tenía un presupuesto relativamente modesto, con un costo de producción de menos de 10 millones de dólares.

Por su parte, “Sonic the Hedgehog” cayó al segundo lugar en su tercer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, agregando 16 millones de dólares a su recaudación. “The Call of the Wild”, con Harrison Ford, se ubicó tercera en su segundo fin de semana de exhibición con 13,2 millones.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. 'The Invisible Man”, 29 millones de dólares (20,2 millones a nivel internacional)

2. “Sonic The Hedgehog”, 16 millones (26,8 internacional)

3. “The Call of the Wild”, 13,2 millones (11 millones internacional).

4. “My Hero Academia: Heroes Rising”, 6,3 millones (117,000 dólares internacional)

5. 'Bad Boys for Life”, 4,3 millones (4,9 millones internacional)

6. “Birds of Prey”, 4,1 millones (4,6 millones internacional)

7. “Impractical Jokers: The Movie”, 3,5 millones.

8. '1917”, 2,7 millones (5,3 millones internacional).

9. “Brahms: The Boy II”, 2,6 millones (2,4 millones internacional).

10. “Blumhouse’s Fantasy Island”, 2,3 millones (1,9 millones internacional).