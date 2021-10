“The Rescue” retrata peligrosa misión bajo el agua

NUEVA YORK (AP) — Richard Stanton, el espeleobuzo de élite británico que ayudó a encabezar la misión de rescate de 12 chicos y su entrenador de futbol de una cueva inundada en Tailandia en 2018, no es un gran fan de las películas. Se sumerge sin titubear en las aguas más turbias, pero pocas veces ha entrado a una sala oscura de cine.

“No tengo interés en las películas”, dijo Stanton. “No recuerdo la última vez que fui al cine”.

A Stanton, de 60 años, le gusta “Apollo 13”. Menos mal, pues su director Ron Howard está haciendo una película sobre él y otros buzos que hicieron posible el rescate en la cueva Tham Luang. (Viggo Mortensen interpreta a Stanton).

Pero Stanton, uno de los espeleobuzos más destacados de Gran Bretaña, de hecho ha estado últimamente en cines. Y mucho. A días de su estreno en el Festival de Telluride el mes pasdo, Stanton ha visto “The Rescue”, el cautivador documental de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin sobre la misión bajo el agua, cinco veces. Al principio, dijo, “era un poco raro”.

“Pensamos, ‘ok, eso es todo’”, dijo Stanton, un bombero jubilado propenso al pragmatismo. “Pero entre más la veo la encuentro más intricada y veo más capas entretejidas. Es una historia tremendamente intrincada”.

“The Rescue”, que National Geographic estrena en cines de Estados Unidos el viernes, es el retrato documental más completo, detallado y lleno de suspenso sobre cómo una coalición global, y algunos entusiastas del espeleobuceo, lograron rescatar a estas 13 personas que se quedaron 16 días atrapadas en la cueva Tham Luang. Tan sólo llegar a donde estaban los chicos era una hazaña que requería bucear por 2 horas y media para llegar desde la entrada de la cueva, y todavía más difícil fue salir. Mientras el mundo veía y había amenazas de lluvias del monzón, Stanton y otros buzos voluntarios sacaron a cada uno mientras estaban sedados. El tipo de buceo que Stanton practica por diversión puede poner en pánico a cualquier persona normal que esté consciente.

“Amamos esta historia por los mismos motivos que capturó el corazón y la mente del mundo entero. Tiene todos los ingredientes correctos: un rescate imposible contra todo pronóstico', dijo Vasarhelyi. “Y estos pesonajes”.

“The Rescue” es la película de Vasarhelyi y Chin que le sigue a “Free Solo”, el documental galardonado con el Oscar de estos cineastas estadounidenses de ascendencia asiática acerca del ascenso del escalador Alex Honnold, sin cuerdas, por la formación rocosa de El Capitán en el parque de Yosemite. De igual manera, su más reciente filme es un retrato tenso y conmovedor de gente con una extrema y rara obsesión. Pero en esta ocasión, en vez de rapelear junto al sujeto de su filme (Chin es un hábil escalador), crearon una película después de que ocurrieron los hechos y navegaban a una altura mucho menor.

“Queríamos que nos mostraran cómo lo hicieron, hasta el más mínimo detalle. Esos detalles nos importan”, dijo Chin, quien está casado con Vasarhelyi, con quien tiene dos hijos. “En el mundo de la escalada, si alguien está haciendo una película sobre ti y haces algo totalmente escandaloso y mal y la gente lo reconoce, es algo que te rompe el corazón y te molesta”.

Para lograrlo, los cineastas revisaron el proceso de toma de decisiones en extensas entrevistas ante las cámaras con Stanton y otras personas, incluidos John Volanthan y el doctor Richard Harris, un buzo australiano y anestesista que sedó a los chicos. Los cineastas también filmaron recreaciones con los buzos en Pinewood Studios. Si en algo no estaba interesado Stanton era actuar.

“Todo lo que dijimos que íbamos a hacer era que íbamos a llevar exactamente el equipo que teníamos en Tailandia y hacer exactamente lo que hicimos allá”, dijo Stanton, quien había visto “The Cave”, una dramatización del rescate de 2019 protagonizada por el buzo Jim Warny como él.

“Realmente no fue un buen resultado, en mi opinión”, dijo Stanton. “La única forma en la que iba a ser genuino era hacer lo que hicimos de verdad”.

Al rescate le siguió una carrera por los derechos sobre la historia. National Geographic logró obtener los derechos del relato de los buzos. Los derechos sobre la historia de los chicos, manejados por el gobierno tailandés, terminaron con Netflix. El próximo año el servicio de streaming lanzará una miniserie sobre el rescate. El drama cinematográfico de Howard “Thirteen Lives” también se estrenará en 2022.

Los intereses en competencia hicieron que fuera un “lodazal”, dijo Vasarhelyi. Ella y Chin querían retratar toda la operación, pero había limitaciones, y no sólo porque algunos, como el equipo de fútbol, no podían aparecer en cámara. Estaban armando la película durante la pandemia y no fue sino hasta principios de 2021 cuando Vasarhelyi pudo viajar a Tailandia, visitar la cueva y conocer a otras importantes figuras de la historia, como los marines de la armada tailandesa. La cineasta logró obtener imágenes grabadas por los marines dentro y cerca de la cueva, lo que le agregó otra perspectiva vívida al rescate.

Pero la columna vertebral de “The Rescue” son los espeleobuzos británicos, cuya maestría tan particular los llevó a la cueva. Para Stanton, la película retrata por primera vez lo difícil y peligroso que fue la misión.

“No es el buceo per se, es todo”, dijo. “Y asumir esa enorme responsabilidad y tratar de convencer a un gobierno extranjero de hacer algo que estaba sólo en papel fue bastante absurdo”.

Para Vasarhely y Chin, “The Rescue” representa una muestra variada de la humanidad — unas 5.000 personas estuvieron involucradas en la operación, unidas por un mismo propósito — y de cómo la dedicación suprema a una pasión puede llevar a algo más grande.

“Ellos son las personas en las que no te fijas o piensas que son raros”, dijo Chin. 'Pero de hecho quizá encontraron un secreto y en esta película lo usan para un propósito muy noble”.

Stanton, quien fue condecorado con la Medalla George a la valentía de Gran Bretaña, se ha ido acostumbrando a la fama tras el rescate, pero en el festival de Telluride pudo vivirla más como una estrella de cine. The Hollywood Reporter lo calificó como “el soltero más atractivo de Telluride”.

“Ni siquiera sé cómo supo que estoy soltero”, dijo sobre la reportera que escribió eso. “Estoy acostumbrado a que la gente se me acerque para darme la mano y decirme ‘bien hecho’”.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP