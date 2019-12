The Who rememora concierto fatídico a 40 años

En esta fotografía del 20 de noviembre de 2019 una placa conmemorativa por las 11 personas muertas en un concierto de 1979 de la banda The Who entre el Great American Ballpark y el Heritage Bank Arena, en Cincinnati. En años recientes la banda y miembros de la comunidad se han unido en un proyecto para recordar a tres adolescentes de Finneytown que murieron en una estampida al tratar de entrar a un concierto de The Who el 3 de diciembre de 1979 en Cincinnati.