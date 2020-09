Thiago: 'No he dicho en ningún momento que me voy del Bayern'

Las Rozas (Madrid), 5 sep (EFE).- Thiago Alcántara se mostró sorprendido por las noticias que apuntan a su salida del Bayern Múnich para recalar en el Liverpool y afirmó que 'en ningún momento' ha dicho que vaya a abandonar el club alemán pero que en este momento solo está centrado en el partido de la selección española ante Ucrania de la Liga de Naciones.

'No he dicho en ningún momento ni en ningún medio que me voy, cada año la prensa me pone en un club diferente. Estoy al margen, mi futuro es el partido de mañana y no hay más, no me importa esto ahora mismo, no me interesa', aseguró en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol.

Thiago hizo balance de una temporada inolvidable con el Bayern, coronada con la conquista de la Liga de Campeones, y de un buen año personal pero con la mentalidad de seguir progresando.

'Ha sido una temporada maravillosa con el club, hemos conseguido todos los títulos posibles con un nivel de fútbol bastante alto. Siempre hay margen para mejorar de manera individual. Intento ir aprendiendo de todos pero especialmente los mediocampistas para seguir evolucionando tenemos que fijarnos en Sergio Busquets jugando', aseguró.

'Siempre pienso que el momento actual es el mejor, me encuentro en un estado de forma formidable, físicamente muy bueno porque llego más rodado que los compañeros por la competición en Lisboa y creo que el año que viene estaré mejor que este', añadió.

El estilo de juego del Bayern que asombra en Europa, espera Thiago que 'nadie lo copie' porque dijo que les 'iría fatal', y no ve similitudes con la forma de jugar que tiene la selección española con Luis Enrique.

'En la selección no copiamos ningún estilo actual de juego. Desde hace tiempo queremos presionar arriba, tener el dominio del juego, empequeñecer al rival con respeto y hacer goles. Siempre hemos querido jugar así', explicó.

A la defensa que Luis Enrique realizó de David de Gea tras su exhibición en Stuttgart, se sumó la de su amigo Thiago. 'Tenemos garantía de sobra con los porteros que tenemos, con De Gea durante años hemos vivido situaciones maravillosas y no tan buenas que las ha superado. Si se le critica lo superaremos juntos y las buenas ojalá podamos celebrar juntos'. EFE