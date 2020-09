Thiem dice que el silencio hace más duro y triste el Abierto de EE.UU.

Nueva York, 3 sep (EFE).- El austríaco Dominic Thiem continuó implacable su avance en el Abierto de EE.UU. tras vencer sin problema este jueves al indio Sumit Nagal en tres sets, pero reconoció que se nota la ausencia de público en el estadio principal Arthur Ashe, lo que hace el juego más duro y triste.

'Es duro y también un poco triste, por supuesto. Intento empujarme más a mí mismo, porque normalmente los fans te ayudan mucho en eso', explicó Thiem, que hoy cumplió 27 años.

'En momentos negativos, la energía de los fanáticos te puede levantar. En momentos positivos, hoy creo que hubo muy buenos puntos y en tu cabeza está la sensación o la memoria de que si juegas un buen punto, el estadio se vuelve loco. Ahora juegas un buen punto y hay un silencio absoluto', explicó.

Thiem se mostró cauto ante su próximo duelo contra el croata Marin Cilic, de 31 años y 38 del mundo, y aseguró que está 'infravalorado' porque 'ha logrado casi todo lo que se puede lograr como jugador de tenis'.

Además lo describió como 'uno de los mejores jugadores de la última década'.

'Aunque no esté en lo mejor de su carrera, al principio de este año y quizás el año pasado, siempre es peligroso en estos grandes torneos. No es un tipo al que me quiera enfrentar en tercera ronda y es un excampeón. En un buen día puede vencer a cualquiera, va a ser difícil', comentó.

Y hablando de campeones, Thiem quiso recordar su partido de cuartos de final de 2018 contra el español Rafael Nadal, que este año no ha acudido a defender el título a Flushing Meadows por el coronavirus, un evento que duró casi cinco horas y que considera 'uno de los tres mejores' de su vida.

'Es decididamente algo que recordaré siempre. Me gusta ver los destacados o a veces incluso el partido entero si estoy aburrido o quiero revivir la sensación', agregó el austríaco sobre su encuentro con Nadal, que le dio 'un enorme impulso el resto de la temporada'. EFE