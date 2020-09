Thiem dice que la ausencia de los tres grandes no ha cambiado este Abierto

Nueva York, 7 sep (EFE).- El austriaco Dominic Thiem, que este lunes accedió a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tras vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime, opinó que la ausencia de los tres grandes jugadores -Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic- no ha cambiado el torneo de ninguna forma.

'Para mí, personalmente, nunca importó. Siempre traté de concentrarme en mi próximo partido', dijo Thiem un día después de que Djokovic, el único del trío que jugó el Abierto de este año, fuera descalificado por golpear accidentalmente a una juez de línea con una bola.

'Mi concentración es la misma. No me importa si no juego contra los tres miembros o si juego contra alguien más', agregó el segundo cabeza de serie del campeonato.

Sin embargo, admitió que, obviamente, 'es probable que haya más posibilidades para nosotros de ganar nuestro primer Grand Slam'.

Sobre el sonado incidente de Djokovic, dijo que 'lo que pasó, pasó. Ninguno de los otros jugadores ha tenido ninguna influencia sobre ello. Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos'. EFE