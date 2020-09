Tijanóvskaya: 'Rechazo bajar la cabeza, al igual que millones de bielorrusos'

Estrasburgo (Francia), 8 sep (EFE).- La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, declaró hoy ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que rechaza 'bajar la cabeza, al igual que millones de bielorrusos' ante el presidente del país, Alexandr Lukashenko.

En una videoconferencia organizada por la Comisión de Asuntos Políticos y Democracia de la Cámara europea, Tijanóvskaya denunció que algunos líderes de la oposición han sido secuestrados y cientos de personas en prisión 'han recibido palizas y han sido violadas'.

'Esta no es la norma en Europa', aseguró la candidata a las elecciones del pasado 8 de agosto, quien añadió: 'No aceptaré que este sea el destino de mi país'.

Durante los siete minutos de su intervención, Tijanóvskaya pidió 'la liberación de los presos políticos y un diálogo civilizado'.

Afirmó que Lukashenko 'no tiene ninguna legitimidad, ya no representa a los bielorrusos' después de 'haber falseado los resultados electorales, que no han sido reconocidos por ninguna organización internacional'.

Para Tijanóvskaya, el pueblo bielorruso está a favor de los principios del Consejo de Europa (democracia, derechos humanos y Estado de derecho) y 'el régimen actual se burla de estos valores'.

Tras la líder de la oposición bielorrusa, intervino el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea bielorrusa, Andrei Savinykh, quien acusó a 'las Fuerzas Armadas polacas de convocar a los bielorrusos a manifestarse, a través de las redes sociales'.

Calificó de 'violenta' la actuación de los manifestantes, 'al utilizar cócteles molotov, palos y piedras'. 'Muchos policías fueron hospitalizados con heridas graves', dijo, y justificó 'la fuerza con la que reaccionaron los agentes' en 'las provocaciones'.

'No excluyo la participación del Comité de Ministros, la Comisión de Venecia y el Congreso de Poderes Locales y Regionales (todos del Consejo de Europa) para una reforma legislativa en Bielorrusia', a través de referéndum', dijo.

Mientras la mayoría de los parlamentarios que participaron en el debate se solidarizaron con Tijanóvskaya, los legisladores rusos Petr Tolstoi y Alexéi Kondratiev aseguraron que la líder opositora 'no representa a nadie' porque obtuvo el 10 por ciento de los votos en las elecciones.

El presidente de la APCE, Rick Daems, apostó porque haya una evolución, mejor que una revolución, y propuso que la Cámara europea sea 'parte de la solución', en tanto que la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, afirmó en un comunicado que 'la intimidación masiva de ciudadanos por parte de agentes gubernamentales es totalmente inaceptable y debe cesar'. EFE