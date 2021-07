$!Todas las películas de Universal llegarán a Peacock en 2022

El servicio de streaming Peacock reforzará su catálogo con un nuevo acuerdo con Universal Filmed Entertainment Group.

Las empresas dijeron el martes que a partir de 2022 todas las películas de Universal, incluyendo la nueva cinta de “Jurassic World” (“Mundo Jurásico”) y las películas de “Minions”, estarán disponibles de forma exclusiva en Peacock no más de cuatro meses después de su estreno en cines. Ambas empresas son subsidiarias de NBCUniversal de Comcast.

El acuerdo con validez para múltiples años garantiza que en una ventana de exhibición de 18 meses las películas de Universal estarán disponibles en Peacock los primeros y los últimos cuatro meses. Las películas pueden ir con licencia a otros servicios en los 10 meses entre ambos.

Los estrenos de Universal para 2022 incluyen “Jurassic World: Dominion” (“Jurassic World 3”), “Minions: The Rise of Gru” (“Minions: Nace Un Villano”), “Puss in Boots: The Last Wish” y una nueva película original de Jordan Peele de “Get Out”.

El estudio también comenzará a desarrollar y producir contenido exclusivo para Peacock.