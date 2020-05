$!Todos se van a contagiar de coronavirus de todas formas, asegura epidemiólogo sueco

El epidemiólogo Johan Giesecke, una de las mayores eminencias de Suecia en epidemiología, ante las estrategias que ha impuesto la nación para tratar el coronavirus sostuvo que “todos se van a contagiar (de coronavirus) de todas formas”.

En la nación que cuenta con una tasa de mortalidad de 30 personas por cada 100 mil habitantes, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Giesecke cree que la cifra de muertes en Suecia será similar a los demás países de Europa debido a que el coronavirus “se propaga como un incendio y lo que uno hace no cambia demasiado. Todos se van a contagiar el virus. Todos en el mundo al final. Hasta que haya una vacuna”, apuntó en una entrevista realizada por Infobae.

Consideró que “es extraño” que los países hayan impuesto una cuarentena alegando que “la infección se propaga muy poco estando al aire libre”.

Añadió que el 98% de los contagiados por coronavirus no buscan atención médica en los hospitales. ”Hay pacientes que están muy enfermos durante semanas. Pero no son registrados por el sistema porque no van al hospital”, apuntó.

Sugirió que solo los adultos mayores deberían estar en confinamiento por COVID – 19 mientras que los jóvenes deberían salir a las calles junto con las personas menores de 50 años “para lograr la inmunidad en el país”.

“El virus está tratando de infectar a la población, eso es lo que el virus quiere hacer. Si la suficiente cantidad de gente está inmunizada alrededor de alguien con el virus, entonces el virus no puede infectar”, consideró.

Además, declaró que este año no habrá una vacuna para el coronavirus “quizás el año próximo”. No obstante, consideró que mientras no haya una vacuna contra la enfermedad “no se puede estar seguros”, indica infobae.