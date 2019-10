$!Tribunal austriaco ordena a Facebook borrar publicación difamatoria

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que Facebook debe eliminar y bloquear el acceso de una página irlandesa que difundió comentarios difamatorios en contra de la política austriaca Eva Glawischnig-Piesczek.

La mujer buscaba que la red social borrara una serie de comentarios despectivos en su contra. Tras investigar la publicación, el tribunal austriaco dictaminó que los comentarios eran perjudícales para la reputación de Glawischnig-Piesczek.

Sin embargo, Facebook informó mediante un comunicado que “dicha sentencia plantea preguntas críticas sobre la libertad de expresión y el papel que las compañías de internet deberían jugar en el monitoreo, interpretación y eliminación de discursos que podrían ser ilegales en un país en particular”.

La compañía agregó que esa decisión podría obligar a las compañías a monitorear los datos que publican los usuarios a fines de saber son ilegales para una nación.

Facebook comentó que Europa posee menos garantías de libertad de expresión y sus leyes son más duras con relación a la privacidad de las personas, debido al establecimiento del “derecho al olvido” emitido por el tribunal europeo en el 2014. Este permite que los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea puedan solicitar la eliminación de contenidos que tengan información personal de los enlaces de búsqueda.

El tribunal reconoció que otros países no son participes del establecimiento del “derecho al olvido”. No obstante, alegó que la protección de los datos personales no representa un derecho absoluto, por lo que debe equilibrarse con las demás “libertades”.