Tribunal de Ecuador ratifica destitución de alcalde de Quito

QUITO (AP) — El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ratificó el jueves la destitución del alcalde de Quito adoptada por los concejales a inicios de junio luego de que Jorge Yunda comenzara a ser investigado por presuntos delitos de corrupción.

El tribunal, que por unanimidad votó a favor de la separación del cargo, se pronunció luego de una demanda interpuesta por la defensa de Yunda que argumentaba que la decisión de los concejales carecía de las formalidades legales.

En su cuenta de Twitter, el burgomaestre removido dijo que “el dictamen del Tribunal no me impide el ejercicio de mi cargo” aduciendo que aún espera que la Corte Provincial se pronuncie acerca del dictamen de una jueza de un tribunal menor, a fines de junio, que admitió parcialmente una acción de protección solicitada por Yunda reclamando que no se cumplió con el debido proceso.

Esta es la primera vez en la historia de la capital ecuatoriana que un alcalde es destituido. Yunda no se ha pronunciado aún acerca del fallo.

Mientras se esperaba la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, Yunda siguió trabajando normalmente en su oficina municipal.

El concejal Eduardo Del Pozo dijo a radio Sonorama dijo que “los quiteños sabemos hacernos respetar de quienes traicionan los intereses ciudadanos y se dedican desde la función pública a beneficiarse ellos y su grupo familiar”.

Agregó que la salida del burgomaestre es “una circunstancia muy positiva para la ciudad porque lo que estábamos atravesando es un desgobierno, una desatención en todos los ámbitos, los niveles de ejecución presupuestaria (mínimos) y la inestabilidad demuestran que no le interesaba la ciudad, que los intereses del alcalde eran otros”.

De acuerdo con la legislación, Yunda, en la alcaldía desde mayo de 2019, debe ser reemplazado automáticamente por el vicealcalde Santiago Guarderas.