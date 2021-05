$!Tribunal en Egipto ratifica confiscación del Ever Given

EL CAIRO (AP) — Un tribunal en Egipto rechazó el martes la apelación de la empresa propietaria de que no le confisquen el Ever Given, que bloqueó el Canal de Suez por casi una semana en marzo, frenando miles de millones de dólares en comercio marítimo.

La Autoridad del Canal de Suez dijo que el navío no podrá salir del país hasta que se acuerde una suma de compensación con el dueño japonés, Shoei Kisen Kaisha Ltd.

Un tribunal en la ciudad de Ismailía, en el área del canal, ordenó la confiscación del barco este mes. El dueño del Ever Given presentó una apelación el 22 de abril con esperanzas de anular la decisión.

El martes, la Corte Económica de Ismailía ratificó la decisión. No hubo un comentario inmediato del dueño del buque.

La Autoridad del Canal ha demandado 916 millones de dólares en compensación, de acuerdo con el UK Club, una aseguradora del Ever Given. La suma tiene en cuenta el costo de la operación de salvamento, del trágico varado en el canal y los honorarios de tránsito perdidos por la semana que el Ever Given bloqueó la vía.

Las negociaciones entre la Autoridad del Canal de Suez y el dueño del navío para resolver la disputa financiera prosiguen, dijo Shoei Kisen Kaisha Ltd. la semana pasada. La compañía dijo que les notificó a dueños de aproximadamente 18.000 contenedores en el barco que asuman parte de la suma compensatoria. Se negó a revelar más detalles de las negociaciones, incluyendo la suma cubierta por seguros y cuánto les ha pedido a los dueños de cargamento que contribuyan.