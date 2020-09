$!Tribunal español definirá inhabilitación del líder catalán

MADRID (AP) — El Tribunal Supremo de España escuchó el jueves los argumentos finales de los abogados sobre si se debe inhabilitar al líder catalán Quim Torra.

Torra asistió a la audiencia final de su apelación de un fallo de un tribunal inferior el año pasado. Ese tribunal, en Barcelona, dictaminó que el líder catalán no estaba en condiciones de ocupar un cargo público durante 18 meses por violar la ley electoral española.

Tras la audiencia, Torra declaró: “Estoy en Madrid hoy porque la represión judicial y política han ido demasiado lejos”. Agregó que “independientemente de lo que los jueces decidan ahora, aunque contravenga el mandato democrático de un Parlamento, esto no debe obligarnos a ceder ni una pulgada en nuestras convicciones y objetivos políticos”.

El fallo del máximo tribunal se prevé para los próximos días.

Torra se negó a retirar una pancarta que decía “Libertad a presos políticos y exiliados” durante un período de campaña donde los funcionarios públicos tenían prohibido utilizar edificios del gobierno para exhibir propaganda política.

El tribunal de Barcelona dijo que el mensaje violó la ley para promover la independencia catalana y favoreció a los partidos secesionistas en las elecciones.

Torra admitió haber desobedecido a la junta electoral, pero argumentó que estaba defendiendo una causa superior de derechos políticos y humanos. De acuerdo con la ley catalana, Torra ha podido permanecer en el cargo durante el proceso de apelación.

Torra no ha dejado claro cuál será su respuesta si es expulsado del poder. A menudo ha alentado a sus compañeros separatistas a practicar la desobediencia civil para promover sus objetivos.

Los socios de Torra en el gobierno de coalición catalán lo han instado junto con los partidos de la oposición a convocar elecciones antes del fallo para no desestabilizar políticamente a la región en plena pandemia de coronavirus.

Sin embargo, Torra se ha negado a convocar elecciones anticipadas. En cambio, ha planteado la posibilidad de no dimitir, dejando que su vicepresidente se encargue de firmar órdenes ejecutivas, mientras sigue decidiendo.

“No soy yo quien va a poner a este país en un período electoral irresponsable que paralizará a la administración catalana en un momento tan crítico”, dijo.

No está claro qué pasaría si Torra se niega a dimitir y el Parlamento catalán no nombra un nuevo presidente. Si el Parlamento no logra nombrar a un nuevo presidente, eso desencadenaría una cuenta regresiva de dos meses para encontrar uno entre los miembros de la legislatura. Si eso falla, debe convocarse a elecciones regionales.

Los sondeos muestran que los 7,5 millones de habitantes de Cataluña están divididos en el tema de la independencia.

Wilson informó desde Barcelona.