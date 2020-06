$!Trump amenaza con emplazar a fuerzas armadas por disturbios

WASHINGTON (AP) — En medio de disturbios por motivos raciales en todo Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró el lunes que él es “el presidente de la ley y el orden' y amenazó con emplazar a las fuerzas armadas en las ciudades para aplacar las protestas violentas.

Mientras Trump hablaba, diversos vehículos militares se desplazaban por la Avenida Pennsylvania y la policía militar y la policía civil se enfrentaba con manifestantes en el parque Lafayette.

Esos manifestantes pacíficos fueron retirados para que el mandatario pudiera caminar a través del parque hasta la iglesia episcopal de San Juan, conocida como “La iglesia de los presidentes”, la cual fue dañada por un incendio durante una protesta esta semana. Luego Trump sostuvo una biblia y permaneció de pie con varios de los miembros de su gabinete mientras los fotógrafos los retrataban.

“Tenemos el país más grandioso del mundo', afirmó Trump. “Vamos a mantenerlo a salvo'.

El presidente dijo que movilizaría a “miles y miles” de soldados para mantener la paz si los gobernadores no utilizan a la Guardia Nacional para aplacar las protestas. Era posible escuchar sonoras explosiones de gases lacrimógenos mientras las autoridades obligaban a salir del parque a manifestantes que aparentemente protestaban pacíficamente.

Según altos funcionarios de defensa, entre 600 y 800 integrantes de la Guardia Nacional estaban siendo enviados a Washington para proporcionar apoyo. Esas tropas ya estaban emplazadas o llegarían antes de la medianoche.

De acuerdo con la Ley Posse Comitatus de la época de la Guerra Civil, las tropas federales tienen prohibido efectuar acciones policiales internas tales como realizar arrestos, incautar propiedades o registrar a personas. Sin embargo, en casos extremos el presidente puede invocar la Ley de Insurrección, también de la Guerra Civil, que permite el uso de tropas en activo o de la Guardia Nacional para labores policiales.

Los funcionarios dijeron que algunos de los elementos de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia estarán armados y otros no. Indicaron que los miembros de la Guardia Nacional en la ciudad no portan armas no letales. La policía militar que puede verse en la ciudad pertenece a la Guardia Nacional.