$!Trump indulta a exasesor de seguridad nacional Michael Flynn

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump indultó el miércoles a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn a pesar de que éste reconoció haberle mentido al FBI sobre sus contactos con Rusia.

El indulto, concedido en los días finales del gobierno de Trump, es un puntapié a una investigación sobre Rusia a la que el mandatario ha criticado repetidas veces de que tenía móviles políticos.

“Es un gran honor para mí anunciar que se le concedió un indulto total al general Michael T. Flynn', tuiteó Trump. “¡Felicidades al @GenFlynn y su maravillosa familia, sé que ahora tendrán un Día de Acción de Gracias realmente fantástico!”

Flynn es el segundo allegado de Trump en recibir el indulto presidencial tras ser declarado culpable como resultado de la investigación sobre Rusia. El mandatario condonó la sentencia de su añejo confidente Roger Stone apenas unos días antes de la fecha en que éste debía reportarse en prisión. Forma parte de gestiones más amplias para revertir los resultados de una pesquisa que ha ensombrecido durante años a su gobierno y derivó en cargos penales en contra de media docena de miembros del círculo interno de Trump.

La medida anula el caso penal contra Flynn justo mientras un juez federal sopesaba si aprobaba una moción del Departamento de Justicia para desechar el proceso.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo que no se le consultó a la dependencia sobre el indulto y apenas se enteraron el miércoles del plan. El funcionario, que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que no estaba autorizado a revelar conversaciones internas, destacó que el mandatario tiene autoridad para indultar a Flynn.

La medida, en la recta final del único periodo presidencial de Trump, posiblemente le dé ánimos a sus simpatizantes que han respaldado el afamado caso y han expresado su apoyo al teniente general jubilado como una víctima de lo que aseguran fue un proceso injusto. El mismo Trump ha hablado con calidez sobre Flynn, a pesar de que los miembros del equipo del fiscal especial Robert Mueller alguna vez lo elogiaron como un cooperador ejemplar en su investigación sobre los nexos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016.

Los demócratas criticaron la decisión, describiéndola como inmerecida y carente de principios.

“Los facilitadores del presidente han construido una elaborada narrativa en la que Trump y Flynn son víctimas y la Constitución está sujeta a los caprichos' del mandatario, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, en un comunicado. “Los estadounidenses rechazaron profundamente estos desatinos cuando votaron para que el presidente Trump deje el puesto'.

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, Adam Schiff, dijo que el indulto no lo sorprendió, pero de todas formas lo considera deshonesto.

“Flynn se declaró culpable de esas mentiras, en dos ocasiones. Un indulto de Trump no borra esa verdad, sin importar la manera en que Trump y sus aliados intenten insinuar otra cosa”, subrayó

El indulto es el paso más reciente en un caso que ha dado distintos giros durante el último año, después de que el Departamento de Justicia actuó repentinamente para desecharlo, insistiendo que el FBI nunca debió haber entrevistado a Flynn. El juez federal Emmet Sullivan rechazó dicha solicitud y designó a un exjuez para argumentar contra la postura del gobierno.

En los meses posteriores, un panel de apelaciones revirtió la decisión de un panel de tres jueces que le ordenó a Sullivan desestimar el caso, lo que envió el caso de regreso a Sullivan. Durante una audiencia en septiembre, la abogada de Flynn Sidney Powell dijo al juez que ella había hablado con Trump sobre el caso de Flynn, pero también declaró que ella no quería un indulto, presuntamente porque deseaba que el nombre de él fuera reivindicado en los tribunales.