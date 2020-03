$!Trump promulga presupuesto para combatir coronavirus

Sin embargo, la parada de Atlanta quedó fuera del programa público del presidente. La Casa Blanca explicó el viernes que Trump ya no visitaría la agencia porque 'no quiere interferir con la misión de los CDC de proteger la salud y el bienestar de su gente y la agencia'. No se proporcionó ninguna explicación adicional.

El Senado aprobó el jueves el presupuesto especial con la intención de tranquilizar el temor público y acelerar la respuesta del gobierno al virus, cuya rápida propagación amenaza con alterar la vida cotidiana en Estados Unidos y en todo el mundo.

El dinero financiaría un ataque multifacético contra un virus que se propaga cada vez más con cada día que pasa, generó de nueva cuenta una espiral en los mercados bursátiles el jueves, afectó el turismo y es una potencial amenaza a la expansión económica estadounidense de casi una década.