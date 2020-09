UE insiste que Rusia investigue caso Navalni pese a historial con opositores

Bruselas, 3 sep (EFE).- La Comisión Europea insistió este lunes que Rusia abra una investigación sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalni con un agente nervioso para llevar a los responsables ante la Justicia, al tiempo que reconoció que los precedentes rusos en este ámbito 'no son satisfactorios'.

'Navalni no ha sido el primero en caer víctima de este tipo de actos cobardes e inhumanos o de intentos de asesinato. Hemos visto a otras personas en Rusia siendo asesinadas, otras voces opositoras que han sido silenciadas', recordó el portavoz comunitario de Exteriores Peter Stano durante la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Stano se refirió a los casos de Borís Nemtsov, líder de la oposición rusa asesinado en Moscú en 2015; Anna Politkóvskaya, periodista crítica asesinada en 2006, y Sergei Magnitsky, un abogado que murió en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar para su firma un supuesto fraude fiscal del Gobierno ruso.

'¿Hemos tenido un resultado satisfactorio de la investigación de estos asesinatos? Bueno, el historial no es muy satisfactorio, pero queremos ver una investigación creíble y en profundidad que dé una respuesta clara a todas las preguntas que ha planteado este caso', dijo el portavoz en relación con el envenenamiento de Navalni.

La Unión Europea ha anunciado que estudiará las implicaciones de las últimas revelaciones sobre el envenenamiento del opositor, que apuntan a que fue atacado con una sustancia que se usa en la producción de armas químicas y pertenece al grupo Novichok.

Se trata de la misma sustancia con la que fueron envenenados en 2018 en el Reino Unido el antiguo agente ruso Serguéi Skripal y su hija, que no llegaron a morir, una acción cuya responsabilidad el Gobierno británico atribuye a Rusia 'con alta probabilidad'.

El portavoz comunitario puntualizó que 'aún no ha habido una investigación que determine quién es el responsable' en el caso de Navalni, pero señaló que iniciarla 'va también en el interés de Rusia'.

'Este tipo de agente químico no está disponible libremente. Se ha usado en territorio ruso contra un ciudadano ruso, por lo que es importante que se investigue en profundidad y se den respuestas a la ciudadanía rusa y a la comunidad internacional', apuntó Stano.

'No es normal, no es aceptable que haya un intento de asesinato con un agente químico de grado militar, que no debería estar disponible libremente y circular por nuestras sociedades', añadió.

El portavoz declinó pronunciarse sobre el potencial resultado de esa investigación y recordó que las autoridades rusas dijeron que colaborarían sobre el caso Navalni con las de Alemania, adonde fue trasladado y donde se encuentra en coma, lo que consideran 'una señal verbal de su voluntad de cooperar'.

'Veremos cómo se desarrolla esta cooperación y qué empiezan a hacer las autoridades rusas a la luz de los nuevos descubrimientos', dijo Stano. EFE

lzu/rja/si

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)