$!Un comentario en YouTube consigue por primera vez un millón de 'me gusta'

El comentario de un usuario de YouTube ha marcado un precedente dentro de la plataforma de video luego de alcanzar la cifra récord de un millón de “me gusta”. El comentario fue publicado hace cinco meses en el videoclip de la canción 'Bad Guy' de la cantante estadounidense Billie Eilish.

"I'm the bald guy" ("Soy el chico calvo"), escribió el usuario Seth Everman, un juego de palabras en relación a la frase de la canción que dice "I'm the bad guy" ("Soy el chico malo"). Al parecer su opinión resultó aún más atractiva y divertida para los internautas porque en la foto de perfil que acompaña el comentario se ve que Everman evidentemente no tiene pelo.

Seth se dio cuenta de dicha cifra este sábado e hizo público el suceso a través de un comentario en Twitter. "¡Récord mundial!", escribió. Además, en un mensaje posterior, el joven le pidió a YouTube que lo premiara por su logro. "Me gustaría un premio al comentario de oro, por favor", tuiteó.

Everman es un músico sueco conocido en las redes sociales por sus videos humorísticos tocando un teclado. Algunas semanas antes de incluir su comentario en la canción de Billie Eilish, subió a su canal un clip en el que ridiculiza ese éxito, reproduciendo los sonidos de la pista original usando una sartén de cocina, un cepillo de platos, un cojín de sofá, entre otros objetos. La parodia cuenta con más de 39 millones de visitas.