$!Un hotel español ha recibido 21 premios internacionales en un año

Del 4 al 6 de diciembre se celebró en Amsterdam (Holanda) el World Architecture Festival, una de las citas mundiales más importantes en materia de arquitectura y diseño.

El Can Bordoy Grand House & Garden, el establecimiento de 5 estrellas Gran Lujo y 24 suites de entre 30 y 80 metros cuadrados que abrió sus puertas el 20 de diciembre de hace un año en el centro histórico de Palma (Mallorca) en España, obtuvo el reconocimiento Interior of the Year Highly Commended, informó ABC España.

La concesión de dicho galardón, que coincide con la celebración de su primer aniversario, evidencia un año que ha estado repleto de éxitos nacionales e internacionales para esta joya mallorquina construida sobre una vivienda del siglo XVI, cuya renovación corrió a cargo del estudio internacional de arquitectura e interiorismo OHLAB, dirigido por Paloma Hernaiz y Jaime Oliver, indicó el medio antes citado.