Una lujosa villa atravesada por una piscina transparente

Próximo al mar y a un campo de viñedos, en Francia, está ubicada una villa cuya estructura parece una pista de aterrizaje y está rodeada en dos lados de una piscina de 28 metros.

La lujosa propuesta para vacacional es conocida como la Villa on the Rocks, en Bandol, una pequeña comuna en la región de Provenza Alpes Costa Azul, y su costo es de US$1,000 por noche.

Según Infobae.com, posee cuatro pisos con techos de vidrio y habitaciones largas, estrechas y abiertas.

Villa on the Rocks se encuentra en medio del bosque mediterráneo y alejada del ruido. La piscina transparente permite que el que se decida a darse el chapuzón no pase desapercibido de sus acompañantes que permanecen en el su interior.

Fue diseñada en el 2002 por el arquitecto Rudy Ricciotti con cinco dormitorios, ocho camas, tres baños y una capacidad máxima de 10 huéspedes.

Se puede rentar a través de Airbnb.