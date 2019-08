$!Una madre instala cámara secreta en cabello de su hija autista

Tras sospechar que su hija de seis años con autismo estaba siendo abusada en la escuela, una madre de Virginia Occidental escondió un dispositivo de grabación en el cabello de su hija, según documentos judiciales.

Christina Lester, la exmaestra, y June Yurish y Kristin Douty, exasistentes, fueron acusadas de un delito menor por no reportar abuso o negligencia, según un comunicado de prensa del fiscal general de Virginia Occidental Patrick Morrisey.

Amber Pack estaba preocupada cuando su hija Adri llegó a casa con moretones de la primaria Berkeley Heights en octubre. Las marcas parecían ser contusiones de presión por fuertes apretones, dijo Ben Salango, un abogado de la familia Pack.

Adri no hablaba, pero lloraba al subir al autobús y no quería salir de la casa. Estaba claro que no quería ir a la escuela, dijo el abogado.

Pack compró un dispositivo de grabación y lo puso en el moño de Adri.

“Estaba absolutamente conmocionada por lo que escuchó”, dijo Salango al portal CNN.

La maestra y las ayudantes de la escuela de Martinsburg amenazaron a Adri y a otros niños, diciéndoles que los golpearían en la cara y les sacarían los dientes, y amenazaron con retenerles la comida, dijo Salango.

“Estas detenciones envían un mensaje contundente: que el abuso infantil no será tolerado y debe denunciarse”, dijo el fiscal general Patrick Morrisey en un comunicado. “Debemos continuar trabajando para garantizar que los niños vulnerables estén protegidos, especialmente en la escuela”.

El fiscal general presentó una demanda civil en febrero en la que acusó a Lester, Yurish y Douty de abusar verbalmente de los estudiantes al amenazarlos con violencia física. Los comentarios sobre la grabación “incluyen amenazas de violencia, abuso verbal y otros ultrajes”, según la denuncia.