$!Una niña envía su carta a Papá Noel con un globo y recibe una sorpresa que jamás esperaría

Paseando por el campo, en Arizona, un hombre encontró una carta a Papá Noel dentro de un globo roto, era de una niña de México que lo había lanzado al cielo.

El caballero no paró hasta encontrarla.

Dayami es una niña mexicana que tuvo la original idea de mandar una carta a Papá Noel a través de un globo.

Su carta no llegó al polo norte, sino a Arizona, donde paseaba Randy Heiss. “La niña soltó el globo con la esperanza de que alguien lo encontrara. Si lo encuentras no puedes dar la espalda a una oportunidad como esta”, cuenta Randy. Y no lo hizo.

Llevó junto a su mujer, personalmente, los regalos a la niña y a su hermana. “Encantado de conocerte”, le dijo al verlas. Ver esas sonrisas fue el gran regalo para la pareja que hace unos años perdió a su único hijo.