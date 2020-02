Vacunas para migrantes del lado mexicano de frontera

Foto del 28 de enero del 2020 suministrada por Cronkite News, de la Universidad Estatal de Arizona, que muestra a Agustín Reyes, de Guerrero, México, secándola algunas lágrimas a su hijo Edgar, de tres años, antes de ser vacunado en la Casa del Migrante de San Luis Río Colorado, México. Una organización de Phoenix decidió vacunar a migrantes del lado mexicano de la frontera en vista de que el gobierno de EEUU se resiste a hacerlo en sus centros de detención. In this Jan. 28, 2020 photo provided by Cronkite News, Arizona State University, Agustin Reyes of Guererro, Mexico, wipes tears from 3-year-old Edgar Reyes at Casa del Migrante before receiving shots and medical care in San Luis Rio Colorado, Mexico. One Hundred Angels, a Phoenix organization that provides medical care and other services to migrants, helped coordinate the one-day vaccination clinic at Casa del Migrante, working with the Mexican Red Cross.