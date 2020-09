Van Aert: 'Una hermosa sorpresa'

Lavaur (Francia), 4 sep (EFE).- El belga Wout van Aert no se esperaba ganar la séptima etapa del Tour de Francia, donde se anunciaba un 'sprint' masivo pero finalmente fue muy reducido y acabó con triunfo del ciclista del Jumbo.

'Ha sido una sorpresa para mi ganar esta etapa. La carrera ha explotado en la primera cota y ha llegado un grupo reducido, lo que me ha permitido disputar la victoria. Estoy contento', aseguró.

Van Aert aseguró que pasó toda la jornada respaldando a su jefe de filas, el esloveno Primoz Roglic, por lo que agradeció que, a cambio, el equipo le permitiera disputar la victoria de etapa.

'Hubiera sido una pena no intentar buscar una victoria en ese grupo tan pequeño. Ha sido una buena jornada. Algunos de los que busca la victoria final han perdido tiempo, pero nosotros hemos trabajado para estar bien colocados', indicó.

'Eso muestra el buen ambiente que hay en nuestro equipo, que se nota en cada cena', agregó.

Van Aert, que se convirtió en el primer corredor en repetir triunfo, aseguró que no buscará el maillot de la regularidad, porque eso implicaría tener que buscar los 'sprint' intermedios y lo considera incompatible con ayudar a su jefe de filas.

Ante la avalancha de alabanzas que recibe, el belga aseguró que no se considera el mejor ciclista del mundo: 'Lo importante no es ser el mejor, es ganar carreras. Estas últimas semanas he ganado mucho, estoy contento, pero hay muchos corredores buenos en el pelotón'. EFE