$!VanVleet, de Raptors: escéptico sobre campaña de NBA

TORONTO (AP) — Fred VanVleet se prepara para la posibilidad de que la campaña de la NBA no se reanude. Y en caso de que sí se pueda disputar, el base de los Raptors no está convencido de que puedan mitigarse las preocupaciones de salud en medio de la pandemia de coronavirus.

“Pienso que todos se están preparando simplemente para el peor escenario posible, el de la cancelación de la temporada”, dijo Van Vleet durante una conferencia telefónica ofrecida el miércoles. “Tenemos que hacer lo que debamos para resistir el golpe lo mejor posible como jugadores, dueños y liga. Y tenemos que trabajar simultáneamente para reanudar esto en el momento en que sea posible”.

Desde su casa en Rockford, Illinois, Van Vleet preguntó si es posible volver a la actividad de forma segura El jugador, quien se describe como “escéptico”, indicó que no le encanta la idea de jugar en arenas vacías.

“Yo podría jugar en donde sea”, aseveró. “¿Quiero jugar sin gente? No, pero, ¿acaso eso es realmente importante? En este momento, no creo que nadie vaya a librar una disputa ante lo que ocurre, siempre y cuando pueda privilegiarse la salud de la gente, algo que sabemos que difícilmente será posible.

“Si nuestra liga va a ser líder en términos de salud pública y seguridad de los jugadores, hay que seguir los parámetros de qué nos está diciendo el virus. Así que probablemente las probabilidades están en contra nuestra en ese aspecto', añadió VanVleet.

El comisionado de la NBA Adam Silver ha dicho que la seguridad de los jugadores será prioritaria en cualquier decisión que se tome sobre la campaña. Ha enfatizado que todas las opciones están sobre la mesa.

“Pero está el dinero, ¿cierto?”, comentó VanVleet. “Así, pienso que ellos encontrarán algún modo de hacer que esto ocurra. Todo podría ocurrir. Definitivamente no me sorprendería si no volvemos ni tampoco si volvemos a jugar”.