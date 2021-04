Vázquez pega doble; Boston vence a deGrom y a Mets

NUEVA YORK (AP) — Jacob deGrom no permite muchas libertades en el montículo. Afortunadamente para sus rivales, a menudo es posible vencerlo con lo poco que tolera.

Christian Vázquez conectó un doble productor en los albores del juego, con lo que aportó la única carrera que requirieron los Medias Rojas de Boston para superar el miércoles 1-0 a deGrom y a los Mets de Nueva York.

Nick Pivetta (3-0) y tres relevistas se combinaron en una faena de dos hits para que los Medias Rojas, líderes sorpresivos de la División Este de la Liga Americana, barrieran la serie interligas de dos juegos en el Citi Field.

En la serie, Boston ganó por un acumulado de 3-1.

“Fue divertido. Los dos juegos fueron divertidos. De eso se trata el béisbol, de buen pitcheo”, comentó el manager de los Medias Rojas, Alex Cora.

Xander Bogaerts pegó un doblete que estrelló la esférica en la cerca, entre el jardín izquierdo y el central, para inaugurar el segundo inning. Un out después, el boricua Vázquez encontró una recta con cuenta de 0-2, a la altura de los hombros y a 100 mph.

La pelota terminó entre el bosque derecho y el central.

Después de ello, deGrom (2-2) brindó su acostumbrada solidez en el montículo. Pero los Mets no lograron absolutamente nada con el madero, lo cual también es una costumbre cuando el abridor es deGrom, dos veces galardonado con el Cy Young.

La falta de apoyo ofensivo ha sido un tema recurrente en la carrera del destacado pitcher.

DeGrom suma 72 victorias en ocho temporadas pese a contar con la mejor efectividad en la historia de la franquicia.

Ha permitido sólo dos carreras limpias en toda la campaña. Y ha sufrido dos derrotas.

“Trato de no pensar demasiado en esto”, dijo. “Como lo he comentado antes, me decepciona más no haber hecho los lanzamientos correctos en la segunda entrada. Lo intenté, pero dejé algunos lanzamientos a la mitad del plato y me los conectaron. Así que debo controlar lo que pueda controlar, y hoy no lo hice en esa segunda entrada”.

El derecho repartió nueve ponches y obsequió una base por bolas al cubrir seis innings con pelota de tres imparables. Requirió de 10 pitcheos en el tercer acto para ponchar a Pivetta, quien conectó seis batazos de foul.

Por los Medias Rojas, los puertorriqueños Kiké Hernández de 4-0, Vázquez de 3-1 con una remolcada. El mexicano Alex Verdugo de 3-0. El dominicano Rafael Devers de 3-2.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 3-0. El dominicano Jonathan Villar de 1-0.