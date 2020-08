Venezolanos no pudieron viajar a su país en vuelos para repatriar dominicanos

Santo Domingo, 30 ago (EFE).- Decenas de venezolanos varados en la República Dominicana no pudieron viajar este domingo a su país en dos aviones que partieron este domingo vacíos desde Santo Domingo a Caracas para repatriar a ciudadanos dominicanos como parte de una operación humanitaria motivada por el coronavirus.

'Lamentablemente no pudimos tomar esos vuelos debido a que las propias autoridades de la embajada de Venezuela en este país nos han exigido la presentación de pruebas PCR negativas, además de que debemos costearnos el billete de regreso a Venezuela', dijo Maleida Zambrano, portavoz de los venezolanos.

Aseguró que más de 180 de sus compatriotas necesitan 'con urgencia' regresar a su país, pues muchos de ellos se encuentran varados desde las primeras medidas contra la COVID-19 tomadas por el Gobierno dominicano en marzo pasado.

'Nuestra situación es desesperante, muchos de nosotros no tenemos recursos para costear los pasajes; nosotros y nuestras familias estamos endeudados, en el caso mío debía regresar a Venezuela en la primera semana de marzo y otros compatriotas debieron hacer más adelante, pero aún seguimos aquí', se lamentó Zambrano.

Zambrano precisó que el embajador de Venezuela en Santo Domingo, Alí Uzcátegui Duque y el primer secretario de la legación, Iván Salerno, les prometieron que una vez obtengan las pruebas PCR y garanticen el coste de sus pasajes, el Gobierno venezolano hará las gestiones de lugar para repatriarlos.

Afirmó que este lunes acudirán a varios laboratorios dominicanos para practicarse las pruebas, con el interés de que el vuelo que los llevará de regreso a su país aterrice en Santo Domingo 'lo más rápido posible' debido a las precariedad económica que enfrentan.

Aunque, dijo, no todos los venezolanos que dieran negativo al coronavirus pudieran abandonar la República Dominicana, pues el requisito del coste del billete aéreo es obligatorio y varios de ellos no poseen el dinero para adquirirlo.

'Es una situación muy dura para aquellos que ya no tienen más ahorros. Solo podríamos regresar a nuestro país quienes podamos pagar nuestro pasaje. No sabemos el destino de aquellos que no puedan hacerlo', agregó.

Un grupo de los venezolanos que desean retornar a su país ocupó la semana pasada un área del Aeropuerto Internacional de las Américas, con el propósito de llamar la atención de las autoridades consulares de su país.

Los dos aviones de la compañía Sky High contratados por la embajada dominicana en Caracas partieron este domingo para traer de vuelta a ciudadanos nacionales que se encuentran varados allí.

El pasado 12 de agosto Venezuela prolongó por 30 días más, hasta el 12 de septiembre, el cierre de los vuelos por la pandemia de COVID-19, una medida que entró en vigor el 12 de marzo.

La comunidad venezolana en la República Dominicana aumentó de manera extraordinaria en los últimos años, convirtiéndose en la segunda en cantidad, solo por detrás de la del fronterizo Haití.EFE