$!Venezuela detiene a cuatro personas por intento de incursión

CARACAS (AP) — Las autoridades capturaron el miércoles a otras cuatro personas por su vinculación con la frustrada incursión marítima en Venezuela con lo que se elevan a 20 los detenidos por el caso, entre ellos dos estadounidenses.

Las nuevas detenciones fueron anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, quien indicó sin ofrecer detalles que los cuatro detenidos formaba parte del “grupo terrorista”. Agregó que habitantes de las localidades centrales de Carayaca y Cepe capturaron a uno de los nuevos detenidos.

Maduro se quejó en una conferencia de prensa de las declaraciones que ofreció la víspera el mandatario Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos no tuvo nada que ver con la fallida incursión marítima del pasado domingo que se realizó en la localidad costera de Macuto, estado La Guaira, y que dejó seis fallecidos y cuatro detenidos.

“Queda para la historia que no sabía nada, que se acababa de enterar el martes, tomen nota, 5 de mayo... y que él no tenía nada que ver con esa operación”, expresó el gobernante, y sostuvo que es “mentira inverosímil” que Trump no supiera.

Maduro insistió en que la operación fue “ordenada por Trump, contratada por el Departamento de Estado, (y) llevada a la práctica por la DEA”.

El gobernante hizo la afirmación tras mostrar el video de unas supuestas declaraciones que ofreció a las autoridades uno de los estadounidenses detenido, Luke Denman, quien al ser cuestionado sobre quien comandaba al exboina verde Jordan Goudreau, que coordinó la operación, respondió que era Trump.

Denman, de 34 años, dijo en el interrogatorio que firmó un contrato con una empresa con sede en Florida para entrenar a tropas rebeldes y efectuar un asalto a cambio de una suma de hasta 100.000 dólares.

El estadounidense detenido reconoció que Goudreau le encargó el entrenamiento de tres grupos de unas 60 personas en una región al este de Colombia, próxima a la frontera con Venezuela, y que el plan implicaba “asegurar” sectores de Caracas y un aeropuerto, y hace entrar unos aviones para transportar en uno de ellos a Maduro para llevarlo a Estados Unidos.

La familia de Denman lamentó en un comunicado su detención y dijo que estaban orando por su regreso.

El incidente ha generado nuevas fricciones entre Caracas y Washington, que desde el año pasado rompieron relaciones y cerraron sus embajadas luego que Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó cuando se declaró en enero de 2019 presidente interino de Venezuela.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró el miércoles las afirmaciones de Trump de que Washington no participó en la operación y dijo a la prensa que si hubiesen estado implicados 'habría sido diferente”. Pompeo indicó que “harán lo posible” para lograr la repatriación de los dos estadounidenses detenidos y planteó que si las autoridades venezolanas deciden retenerlos “utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso”.

Maduro informó el lunes que entre las personas capturadas por las fuerzas de seguridad estaban Airan Berry y Denman, ambos exsoldados de las fuerzas especiales estadounidenses asociados con la firma de seguridad privada SilverCorp., que tiene su sede en Florida.

Sobre el proceso que se seguirá contra Denman y Berry, el mandatario izquierdista dijo que ambos ya están siendo juzgados por la Fiscalía General y los tribunales civiles, y agregó que “proceso será con plenas garantías”.

Respecto a Goudreau, Maduro dijo que Venezuela pedirá a Estados unidos la extradición del exboina verde.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, presentó el martes las copias de un convenio y el audio de una supuesta conversación entre Guaidó, el congresista opositor Sergio Vergara, quien huyó del país luego que le abrieron un proceso, y Goudreau en la que conversaron de un presunto acuerdo, y afirmó que con esas pruebas “es imposible” que el jefe de la Asamblea Nacional pueda evadir su vinculación con el caso.

El líder opositor negó su vinculación con la Operación Gedeón y dijo que “nosotros estamos del lado de la Constitución”.

A la pregunta sobre la posible detención de Guaidó por su vinculación en el caso, Maduro dijo que “será la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no”. “Espero acciones del poder que garantiza la justicia en Venezuela”, sostuvo.