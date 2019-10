Venezuela: Guaidó busca revertir medida de Adobe

CARACAS (AP) — El líder opositor Juan Guaidó anunció el martes que se emprendió gestiones para revertir la medida que tomó la compañía de software Adobe de desactivar a finales de mes las cuentas de los venezolanos en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, situación que desató inquietud ante el riesgo de que muchas empresas de informática puedan paralizarse.

Sin ofrecer mayores detalles de las gestiones, Guaidó indicó que se está trabajando para “liberar esa medida” y lograr que no se afecte al ciudadano común.

“Estamos trabajando no solamente con las empresas de software, sino con todas las puedan permitir que el ciudadano pueda tranquilamente activar sus derechos”, dijo a la prensa el jefe de la Asamblea Nacional, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y más de medio centenar de países.

La acción de Adobe es la más reciente repercusión que enfrenta Venezuela luego que Washington acordó en agosto congelar todos los activos del gobierno, y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con las autoridades y sus allegados, para presionar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Las Grandes Ligas prohibieron en agosto a sus jugadores participar en los torneos venezolanos en atención a las medidas de Estados Unidos. Asimismo, Mastercard suspendió el mes pasado sus servicios a las tarjetas de crédito a las entidades estatales Banco de la Fuerza Armada de Venezuela y Banco Agrícola de Venezuela.

Tras el anuncio de las sanciones Maduro y otros altos funcionarios acusaron a Washington de buscar agravar la crisis económica y de poner en riesgo los suministros de alimentos y medicinas de la población. Las autoridades estadounidenses y opositores locales han asegurado que el flujo de importaciones de alimentos y medicinas está garantizado. Desde hace más de seis años los venezolanos vienen enfrentado severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros insumos básicos por efecto de la crisis económica.

La decisión de Adobe, que es conocida por su software de gráficos y multimedia incluyendo los programas Adobe Acrobat, Photoshop y Adobe Flash, desató preocupación entre muchos venezolanos que se enteraron de la medida por un correo que les envió la empresa y por las numerosas reacciones que se generaron por Twitter.

Al lamentar la situación Adobe expresó, en un correo que envió el martes a The Associated Press, que está “evaluando” las asociaciones y acuerdo existentes con personas y organizaciones. Asimismo, sostuvo que “continuará con las actividades de asistencia para clientes y socios” permitidas en virtud de las sanciones de Washington, pero reconoció que dejará en “pausa” todas las actividades que no estén permitidas. “Continuamos monitoreando y evaluando cuidadosamente la situación”, precisó.

A 24 horas del anuncio la estudiante de comunicación María Gabriela Angarita, que labora como secretaria de imagen de un centro de estudiantes y un cine club, indicó que aún está tratando de digerir la medida que aseguró que “afecta mucho” a los venezolanos y alimenta la incertidumbre que vive la población por efecto de crisis que golpea a la nación suramericana.

“Uno se siente atacado”, señaló Angarita, de 20 años, al reconocer que “por uno lo pagan todos”.

Por su parte, el economista Francisco Rodríguez, director de la fundación Petróleo por Venezuela, dijo a la AP que la medida de Adobe tendrá un “impedimento fuerte” para las empresas de informática, productores de páginas web y proveedores de servicio de producción de contenido, que se han convertido en “contrapeso a la crisis económica”.

Rodríguez difundió en su cuenta de Twitter una petición pública que hizo al Departamento de Estado para que a través de una excepción permita claramente a las empresas estadounidenses prestar servicios a individuos y compañías locales que no estén vinculadas al gobierno de Maduro.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la decisión de Adobe.

Fabiola Sánchez está en Twitter como: https://twitter.com/fisanchezn

El periodista de AP, Luis Alonso Lugo, contribuyó para esta nota desde Washington