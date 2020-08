$!Venezuela inmoviliza aeronave que sobrevolaba ilegalmente su espacio aéreo

View this post on Instagram

NUESTRO ESPACIO AÉREO SE RESPETA⁣ ???? ⁣ Como parte de la lucha incansable del Estado venezolano contra el tráfico ilícito de drogas, fue inmovilizada una aeronave que sobrevolaba ilegalmente el espacio aéreo venezolano en el sur del lago de #Maracaibo, en el estado #Zulia.⁣ ⁣ Al ingresar al nuestro territorio, y ser detectado por los radares del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (#Codai), los efectivos de la #Fanb cumplieron con lo establecido en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo neutralizando esta avioneta tras hacer caso omiso a las órdenes de identificación y aterrizaje.⁣ ⁣ La mencionada aeronave pretendía tomar tierra en una pista clandestina destinada a operaciones de tráfico ilícito de drogas en la frontera con Colombia. ⁣ ⁣ La #ONA en coordinación con las operaciones tierra-aire, envió comisiones militares para la colección de elementos de interés criminalístico en el sitio.⁣ ⁣ La República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso en el combate activo y continuo contra los grupos estructurados de delincuencia organizada transnacional que pretenden utilizar nuestro espacio aéreo para esta actividad criminal.⁣ .⁣ .⁣ #drogas #avioneta #venezuela #ona #FANB #11Ago #SeguridadYPaz #MPPRIJP #VPSOPS #néstorreverol #justiciaypaz #NicolásMaduro #VicepresidenciaDeServicios #Cicpc #PNB #faes #ministeriodeinterioryjusticia #MinisterioDeInterior #Inameh #PC #Funvisis