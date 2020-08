Verstappen: 'Acabar tercero no es lo mejor, pero es mejor que nada'

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero este domingo el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del Mundial de F1, dijo en Spa-Francorchamps que 'acabar tercero no es lo mejor, pero' que 'es mejor que nada', en una carrera 'un poco aburrida', en la que 'no podía hacer nada' contra los Mercedes del inglés Lewis Hamilton y el finés Valtteri Bottas.

'Fue un poco aburrido, la verdad, porque no podía hacer nada. Cuando los Mercedes aprietan no se les puede seguir', comentó, en la entrevista oficial a pie de pista, tras la carrera, Verstappen; segundo en el Mundial, con 110 puntos, 47 menos que Hamilton, que ganó en Bélgica por delante de Bottas, con el que firmó el 'doblete' número 55 de las 'flechas de plata' en Fórmula Uno.

'Durante las últimas ocho vueltas me dediqué a conservar y gestionar los neumáticos. Con los (compuestos) medios no tenía mucho 'grip'. Luego con los duros lo intenté, pero era imposible; fue aburrido, porque no había nada que hacer', comentó la joven estrella holandesa, de 22 años.

'Al final de la prueba desestimamos la posibilidad de cambiar neumáticos para intentar marcar la vuelta rápida', explicó el capitán de Red Bull, nueve veces victorioso este año, en el que ganó la segunda carrera disputada en Silverstone (Inglaterra, en el Reino Unido).

'Acabar tercero no es lo mejor, pero es mejor que nada. En Monza lo volveremos a intentar', añadió Verstappen este domingo en Spa-Francorchamps. EFE