Vettel: 'Falló el 'timing', se podía prever cierto estrés al final'

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) -cuádruple campeón del mundo (2010-13, con Red Bull)-, que quedó eliminado este sábado en la primera ronda (Q1) de la sesión de calificación para el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en Monza que 'falló el 'timing', porque se podía prever cierto estrés al final, que es lo que sucedió'.

'No me puedo enfadar con nadie en concreto. Simplemente, el 'timing' no fue el adecuado y nos encontramos en mitad de mucho tráfico', indicó al canal de televisión alemán RTL Vettel, disconforme con el momento en el que fue enviado a pista para intentar mejorar, de forma infructuosa, su tiempo en la Q1.

'Yo, simplemente, espero a que me den el 'ok' y salgo. Eso es lo que hago. No sabes lo que está pasando, pero se puede prever cierto estrés, en lo que al tráfico se refiere, al final. Y eso es justamente lo que pasó', explicó el cuádruple campeón del mundo alemán tras quedar eliminado en la primera ronda de la cronometrada principal.

'No sé qué pasará en carrera. En teoría somos más rápidos que la gente que tenemos alrededor nuestra. Pero será difícil', opinó Vettel este sábado en Monza. EFE