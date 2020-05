$!Vicente Fox: “Ahorita difícilmente tengo pa´ comer. Yo no le he robado un centavo a nadie”

Han pasado 14 años desde que el empresario y político Vicente Fox terminó su mandato como presidente de México (2000-2006). Sin embargo, aún se escuchan las voces que lo acusan de haber triplicado su fortuna durante sus años de gobierno.

Ante estas acusaciones, el exmandatario Fox asegura que, en este momento de su vida difícilmente tiene para comer y que no tiene dinero escondido.

“Ahorita difícilmente tengo pa' comer. Yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia de mi padre que me dejó bienes aquí en el rancho, a los nueve hermanos nos dividió la herencia, hemos trabajado desde los seis o siete años. Yo trabajo aquí en el rancho, hemos logrado salir adelante la familia, los hermanos, un servidor. Aquí no hay riquezas ni dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar”, dijo Vicente Fox en declaraciones a CNN.

Sobre el dinero que a lo largo de su carrera política ha conseguido, afirma que lo ha destinado a ayudar a personas de escasos recursos, a través de distintas fundaciones y que vive “prácticamente al día”.

Explicó que tras salir del poder se dedicó, entre otras cosas, a dar conferencias por las que llegó a cobrar hasta 200 mil dólares y que dichos recursos han sido donados al Centro Fox, fundación Vamos México y a CRISMA (Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende), instituciones que “sirven a decenas de miles de gente pobre”.

“Hacemos sillas de ruedas, por miles donamos sillas de rueda, que logramos los fondos para poderlas donar, atendemos a 240 personas con discapacidad cerebral en la fundación CRISMA, atendemos proteína y nutrición para decenas de miles, atendemos ONGs, en fin, nuestra vida está dedicada a eso”.