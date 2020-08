Video| A ritmo del merengue 'Abusadora' JLO prepara carne guisada

“Así cocinamos en nuestra cocina” escribió el exjugador dominicano de béisbol, Alex Rodríguez, en un video que compartió a través de su cuenta de Instagram, que muestra a su prometida Jennifer López preparando carne guisada mientras baila a ritmo del merengue 'Abusadora' de Wilfrido Vargas.

“La dominicana que no baila mientras cocina o limpia... Nada le queda bien. Si no bailas mientras cocinas, no estás poniendo ese amor en tu comida. No es así como todas cocinan. Ustedes siempre están de humor”, fueron algunos de los comentarios de reacción de los usuarios en las redes sociales.

Utilizando pantalones deportivos gris, con crop top blanco holgado, y su pelo recogido muy al estilo JLO, la intérprete de 'Ain’t Your Mama', evidenció en la fílmica que lejos de los reflectores, el brillo y el glamour propio de la vida artística, hay una mujer dispuesta a realizar las tareas cotidianas del hogar.

Desde que Alex Rodríguez y Jennifer López iniciaron su romance, algo que los ha identificado, es que han hecho participe a las personas de sus vidas mediante sus publicaciones en las redes sociales.