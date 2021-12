$!Vínculo de Savarese con NY se remonta al Cosmos

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — El técnico de Portland, Giovanni Savarese, tiene algo de historia recorrida en partidos contra el New York City FC, que enfrentará el sábado a los Timbers en la final de la MLS.

Savarese llegó a los Timbers en diciembre de 2017, después de cinco temporadas en el Cosmos de Nueva York, que milita en la segunda categoría.

En 2015, el Cosmos derrotó al NYCFC en la cuarta ronda del torneo de copa. Tras igualar 2-2 en la prórroga, el Cosmos sorprendió a su rival neoyorquino al vencerlo por penales.

En 2016, el Cosmos superó de nuevo al NYCFC en la copa.

Y el año pasado, los Timbers de Savarese derrotaron al cuadro neoyorquino en los cuartos de final del torneo que marcó la reanudación de la actividad de la MLS tras la pandemia, en la “burbuja” de la Florida.

Sin embargo, Savarese nunca ha enfrentado al NYCFC en un partido tan relevante como la final de la MLS, prevista para el sábado en el Providence Park de Portland.

“Desearía decirles que cada vez que enfrentas a un equipo contra el que has tenido éxitos vas a repetir la historia. Pero no es así, no sin hacer mucho nuevo trabajo, mucha nueva preparación”, comentó Savarese. “Los equipos cambian, evolucionan, tienen diferentes jugadores, y uno necesita estar realmente preparado con su grupo para enfrentar al rival, especialmente al grupo de jugadores que tiene New York City FC”.

Los Timbers suman cuatro triunfos y una sola derrota en la historia ante el NYCFC, pero estos equipos jamás se han enfrentado en los playoffs. Portland llegó a la liga en 2011 y NYCFC en 2015.

En 2015, los Timbers se proclamaron campeones de la MLS. Tres años después disputaron la final ante Atlanta.

Finalizaron la presente campaña como cuartos preclasificados en la Conferencia Oeste. Ganaron 17 partidos, un récord de la franquicia.

Portland avanzó a la final con un triunfo por 2-0 como local sobre Real Salt Lake en la final del Oeste. En el Día de Acción de Gracias, superó a los Rapids de Colorado, primeros de la conferencia en la campaña regular.

NYCFC eliminó al Revolution de Nueva Inglaterra, primer preclasificado del Este, por penales, tras igualar 2-2 en la semifinal de la conferencia. El domingo, se impuso 2-1 en la cancha del diezmado Filadelfia.

“Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido asombroso, pero lo más grande viene el sábado”, dijo el técnico del NYCFC Ronny Delia. “Portland es una aduana complicada. Ellos han estado antes en la final y nosotros no. Pero haremos todo para mostrar más energía y conseguirlo, pues sabemos que podemos vencer a cualquiera”.

Savarese se sintió durante años un neoyorquino. Llegó a Estados Unidos para jugar en la Universidad de Long Island. El delantero fue reclutado para jugar en la MLS por los MetroStars, el equipo que luego se convirtió en los Red Bulls y donde estuvo tres campañas.

El venezolano jugó durante 18 años en Estados Unidos y otros países. Además de los MetroStars, militó en el Revolution y en los Earthquakes de San José.

Bajo las órdenes de Savarese, el Cosmos tuvo una foja de 65 triunfos, 44 empates y 26 derrotas en 135 partidos de temporada regular.

En Portland, sustituyó a Caleb Porter, quien renunció en forma inesperada después de la temporada de 2017.

Savarese dijo que no busca reflexionar sobre su trayectoria de cara al duelo del sábado.

“No podemos vivir en el pasado. Necesitamos vivir en el presente y tenemos que asegurarnos de llegar a este partido muy preparados y listos para competir, para entender lo que necesitamos al ataque, a la defensiva, en la táctica fija. Todo tiene que ser comprendido y ejecutado”, indicó. “Y ojalá que podamos obtener el resultado que necesitamos para ganar el trofeo”.