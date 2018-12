$!Visitas de los Trump a RD han costado US$62 mil dólares a EE.UU.

La primera hija y asesora presidencial de Estados Unidos, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, viajaron a un resort de lujo en la República Dominicana durante un largo fin de semana en agosto. El costo para los contribuyentes estadounidenses fue de unos US$ 58,000 según reportan diarios digitales en Estados Unidos. La suma alcanza los 62 mil dólares cuando se incluye el viaje de Eric Trump a Cap Cana en enero del año pasado.

Esto, a pesar de que los Kushner-Trump cubrieron sus gastos, se debió a que la pareja precisa de un equipo de escolta personal que viaja con ellos.

Los documentos de gastos federales muestran un pago de US$32,064 realizado por el gobierno el 3 de agosto de 2018. El motivo fue: “VISITA VIP AMANERA RESORT RIO SAN JUAN”. Cuatro días después, el 7 de agosto, la oficina de seguridad diplomática del Departamento de Estado hizo una pago separado por $US26,280 a través de la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, según revela Quarz, por razones identificadas simplemente como “RESERVA DE HOTEL”. No se incluyeron propiedades específicas, pero este pago también parece estar relacionado con la estadía en Amanera.

El Amanera Resort es una propiedad de “seis estrellas” en la ciudad de Río San Juan, parte de la cadena Aman

La presencia de lo familia fue confirmada al periódico Quartz por la Casa Blanca: “Los Kushner estaban en un viaje personal y seguían todas las pautas y normas de ética para los funcionarios de la Casa Blanca. Los únicos gastos en que incurrió el gobierno se debieron a la protección que deben tener. Ellos cubrieron personalmente todos los demás gastos incurridos en relación con el viaje “.

La familia inmediata de Trump, incluidos sus hijos mayores, tienen derecho a la protección del Servicio Secreto, según señalan los expertos en ética. “El gran problema es que no hemos tenido la supervisión necesaria de los gastos inusualmente altos incurridos por el Servicio Secreto para apoyar la seguridad de Trump y sus hijos mayores”, dijo Virginia Canter , la principal asesora de ética de Citizens for Responsibility and Ethics en Washington. y un ex zar de ética durante las administraciones de Obama y Clinton.

Históricamente, ha habido poca transparencia en este tipo de gastos. El costo de proteger a la familia del presidente no se informa públicamente anualmente por el gobierno de los EE. UU., ni ninguna organización de vigilancia del presidente al presidente lo rastrea. En cambio, el costo para los contribuyentes generalmente sale a la luz de forma poco sistemática, ya sea cuando los medios de comunicación peinan las bases de datos de gastos federales o como los grupos partidistas como el grupo conservador Judicial Watch, que con frecuencia informaba sobre los gastos de viaje incurridos durante el gobierno de Obama , critica a sus opositores políticos. .

El año pasado, un informe de NBC News identificó los gastos de alquiler de automóviles y hoteles para el Servicio Secreto y el Departamento de Estado coincidiendo con varios viajes de negocios de los hijos adultos de Trump. Entre los gastos está uno por US$ 4,0162.02 en vehículos de alquiler justo antes del viaje de negocios de Eric Trump a Cap Cana, República Dominicana, en enero de 2017.