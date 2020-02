$!Viuda de Kobe Bryant demanda a dueño del helicóptero

LOS ÁNGELES (AP) — La viuda de Kobe Bryant presentó el lunes una demanda legal contra el propietario del helicóptero en que viajaban la exestrella de los Lakers de Los Ángeles y su hija de 13 años el mes pasado, cuando se estrelló en medio de la niebla.

La demanda por homicidio imprudencial presentada por Vanessa Bryant en la Corte Superior de Los Ángeles señala que el piloto, Ara Zobayan, fue descuidado y negligente al volar la aeronave en un cielo nublado el 26 de enero. Considera que el piloto debió cancelar el vuelo.

Zobayan fue una de las nueve personas que fallecieron en el choque.

La demanda, surgida en el día en que se rindió un homenaje público en memoria de Kobe y Gianna Bryant, apunta contra Island Express Helicopters Inc. y el representante legal de Zobayan, que aparece solo como “desconocido 1” hasta que se determine un nombre.

Ningún empleado de Island Express respondió a las llamadas de The Associated Press que solicitaban comentarios sobre la demanda. El buzón de voz de la empresa estaba saturado.

En la demanda, Vanessa Bryant indica que Zobayan cometió ocho actos de negligencia, entre ellos no evaluar adecuadamente las condiciones climatológicas, volar en condiciones bajo las cuales no tenía autorización para hacerlo y no controlar la aeronave.

La demanda fue presentada mientras se llevaba a cabo el homenaje abierto al público para Kobe Bryant, su hija y el resto de los fallecidos, incluyendo a Zobayan, en el Staples Center, arena donde el basquetbolista jugó la mayor parte de su carrera.

Jimmy Kimmel, conductor de TV, leyó el nombre de Zobayan al enumerar las víctimas, e instó a que se hagan donaciones a un fondo creado para ayudar a las familias de los fallecidos.

Normalmente existe un plazo de dos años para presentar demandas por homicidios imprudenciales en California. Ello vuelve inusitado el momento en que se presentó esta denuncia.

“Es un poco raro”, comentó Robert Hajek, abogado especializado en aeronáutica. “No sé cuál sería la estrategia para esto”.

Los abogados de Vanessa Bryant dijeron que no emitirían comentario sobre el motivo de interponer la demanda en el día del funeral público.

Zobayan, quien había transportado a Bryant con frecuencia, lo llevaba junto con su hija Gianna y seis allegados a un torneo de basquetbol en la Academia Mamba Sports, que el deportista retirado tenía en el sur de California. El helicóptero se estrelló en la localidad de Calabasas.

La compañía emitió un comunicado el 30 de enero en su sitio web en el cual afirmaba que debido a la impresión causada por el choque había decidido suspender el servicio hasta que fuera momento apropiado para su personal y sus clientes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés) realiza una investigación sobre la causa de la tragedia en la ladera de una colina a las afueras del condado de Los Ángeles.